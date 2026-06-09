江啟臣拋台中重磅牛肉 祭公車全程免費、AI智慧治理

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國民黨台中市長參選人江啟臣。(資料照，記者蘇金鳳攝)

〔記者羅國嘉／台北報導〕九合一大選將於11月28日登場，國民黨台中市長參選人江啟臣接受媒體專訪，提出市民引頸期盼的交通、AI治理等重磅牛肉。江啟臣主張「智慧治理」，並拋出市民搭公車「全程免費」搭配減碳存摺政策，同時規劃以快速公車串聯5大生活圈。此外，他也提出有溫度的科技執法、幸福AI臨托系統，以及將台中翻轉躍升為全球實體AI製造基地等戰略，強調要以國際化、智慧化與永續化帶領台中幸福升級。

江啟臣指出，選戰倒數不到半年，他提出市民引頸期盼的交通、AI治理等重磅牛肉。他主張「智慧治理」，強調科技如果沒有人性，就是冷的，所以要全面落實「台中智造」，把數據賦予溫度，用精準治理讓市民的幸福感實質升級。

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在未來的台中智慧生活規劃中，江啟臣首先拋出交通重磅牛肉，他表示，將優化現行政策，推動市民搭公車全程免費，再搭配「減碳存摺」讓市民累積里程折抵騎YouBike，而市府增編的補助也將促成業者為司機及基層加薪、汰換新車，形成良性循環；此外，也將計畫建置原市區、北台中、屯區、海線、烏日高鐵等5大生活圈，結合豐原、水湳、台中車站、烏日高鐵4大轉運站，以快速公車與幹線公車接駁捷運台鐵、高鐵及機場，打破蛋黃與蛋白區隔，讓市民的日常需求在20分鐘車程內搞定。

針對科技與社福防護網，江啟臣推出有溫度的科技執法，核心重在預警與示警而非冷冰冰的裁罰，同時也將導入AI技術讓1999專線語音即時連結數據中心精準搜尋，大幅縮短市民等待時間；在托育方面則推動「幸福AI臨托系統」，導入AI技術建立智慧臨時托育系統並整合大數據與App，只要保母當天有空，家長在平台上就能即時媒合，免去數天前預約的痛苦，讓科技成為最強托育後盾。

最後在產業與城市升級層面，江啟臣說，要翻轉代工後廠，發揮大肚山黃金縱谷與中科半導體優勢，提出「TRMC(台中AI機器人智慧園區)」與「Robo Taichung(台中機器人聯盟)」戰略，透過引進AI軟體研發，將台中從「代工後廠」全面升級為「研發前店2.0」，做到前店後廠一條龍。

江啟臣強調，台中到了升級的時刻，國際化、智慧化與永續化就是三大關鍵，未來他將成立國際合作發展、智慧城市發展及婦幼發展三大指導委員會，結合產官學打破局處本位。他重申科技必須來自於人性，並承諾會帶領團隊打團體戰，讓台中生活一起幸福升級。

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