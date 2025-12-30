江啟臣捲入濫用公務車醜聞 鍾佳濱暖回：應尊重基層司機權益

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 立法院副院長江啟臣今日遭週刊爆出助理疑似濫用公務車，引發外界質疑公務車使用是否失當，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（30）日受訪時表示，公務車的使用原則本就有明確規範，重點不在於哪個政黨、哪位立委使用時間較多，而在於是否符合規定、是否尊重第一線駕駛的勞動權益。

立法院今日召開院會，民進黨立院黨團針對時事輿情進行回應，由幹事長鍾佳濱接受媒體聯訪。

鍾佳濱指出，公務車的設置目的在於支援公務需求，尤其立法院副院長等職務，行程繁重、用車頻繁並不令人意外，但關鍵在於「是否依法、合規使用」。他強調，公務車並非個人私用資源，使用時應符合相關規範，也必須顧及駕駛的工時與休息權益。

鍾佳濱也提到，現行公務車使用規範制定於20多年前，確實有檢討與與時俱進的空間，但不論是否修法，現行制度下仍明確規定，公務車主要供委員本人公務使用，僅在特定情形下，例如直系親屬重大喜慶，才得例外使用，並未包含助理或辦公室人員可自行動用。

他認為，外界關切的重點並非「哪個黨比較多」，而是是否出現未依規定使用公務車的情形，「如果是委員本人使用，與助理或其他非規定對象使用，性質就完全不同。」若確實出現非規定用途，相關單位就應依法檢討、釐清責任。

鍾佳濱強調，立法院的公務車制度本質上是為了讓公務運作順暢，而非成為特權象徵，更不能讓第一線駕駛承擔不合理的工作壓力。他呼籲，相關爭議應回歸制度面檢討，確保規範明確、執行一致，也保障所有公務人員的基本勞動權益。

