江啟臣提醒賴清德：共軍已打到家門口 不能再說他沒能力登台來交代
〔記者劉宛琳／台北報導〕中共週一突襲宣佈環台軍演，而賴清德總統日前接受專訪表示，「中國大陸這幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」。立法院副院長江啟臣今接受廣播專訪表示，這次美、日反應都沒有較大動作，讓人感覺中間有一些變化，如何確保我們的國家安全和利益，現在共軍「已經打到家門口」，不能再以「他沒有能力來登台」來交代。
江啟臣表示，這次他觀察到的是共軍越來越逼近，因為過去這10年以來在蔡政府和賴政府的執政體系下，兩岸關係真的是兵凶戰危了，光那個演習的次數已經不計其數，每一次的演習都越來越逼近我們的12海里；時任美國眾議院院長裴洛西那一次中共就沒收了海峽中線，這一次沒收24海里的鄰接區，甚至已經掉到12海里的旁邊，那是非常非常逼近的，「如果這個飛彈是打在美國的24海里內，美國是什麼反應？」
「川普還是說不會來打台灣」，江啟臣分析，此話中間反映了很多事情，中美之間對這一次的軍演到底有沒有相互知會？ 不管是美國、日本還是國際的反應都蠻特別的，這到底反映了什麼樣的程度的一個警訊？這是政府應該清楚告訴大家的 ，到底掌握到什麼程度
江啟臣說，現在大部分都是國際媒體在譴責，但日本官方、美國官方、AIT呢？以往像上次美國眾議員裴洛西，或者過去幾次像「聯合利劍演習」等，美方某種程度上還是有一些強硬的態度的，但這一次看到大部分都是媒體。所以這中間讓人感覺到有一些變化，特別是大國之間關係的變化，在這些大國相互競爭又矛盾衝突的國際關係底下，台灣的角色還有我們自己的國家安全、國家利益怎麼樣確保的問題，「這個恐怕不是說三言兩語的告訴大家，他(指共軍)沒有能力犯台，沒有能力登台」，不是用這個就能夠交代，因為都已經打到你家門口了。
江啟臣也說，都已經打到12海浬到24海浬，我們的國軍到底應該採取什麼動作？那萬一共軍誤打呢？飛彈不可能百分之百那麼精確，如果多打幾顆，萬一其中有一顆落在12海里內，那政府的反應是什麼？國際上對這件事情的看法是什麼？而且明年元旦開始，馬上又有中俄四國的聯合軍演， 不是這次結束就沒有了。
江啟臣說，很多分析說這次美國態度相對比較沒有巨大的反彈反應，是因為鋪陳明年的川習會，或許有這樣的一些考量 而且川普也很自信的說中國不會不會打台灣。但是萬一有些意外、擦槍作火，沒有人能夠預料，也沒有人能夠保證這件事情。
江啟臣也說，這就像是溫水煮青蛙， 過去這些年來多少次的軍演，一次一次的軍演都讓我們覺得共軍可以非常順利的包圍台灣，甚至封鎖你，其實昨天這種軍演就已經「類似封鎖」了，船隻、航班有沒有受到影響？這次是切斷一天，如果是切五天呢？共軍發射幾十枚的火箭彈就可以做到這樣的效果，可能你所有航班都不能飛。
江啟臣認為，中共的做法就是告訴國際社會，「台灣海峽是我可以控制的，不管是在法律上或者實際的作為」，再者也在證明一件事情，即便中共這樣做，但美國的反應、川普的講話是這樣子，那代表北京跟華府之間到底有沒有對這件事情講好？因為過去一些演習，我們看到美方的動作比較大 ，甚至會派軍艦，搞不好還派到航空母艦，這次日方的政府也相對比較安靜，他們媒體的確是有出來譴責，但是官方我們沒有看到比較大的動作，會不會說他們的確都有掌握，還是他們政府之間有一些溝通管道？也有可能不想相互刺激。
江啟臣重申，對台灣來說，我們必須要很清楚的了解到，「這個已經打到你家門口了，就是在24海里內的，那這是蠻嚴重的事情，我們不能再講說，他(共軍)沒有能力來登台」，共軍如果用這種類封鎖或所謂灰色地帶的做法，其實對我們的影響也是很大；這種干擾的行為，你要付出的成本是相當大的,，他演習一天、兩天，難道我們就不用對應嗎？我們的國軍也是升空，也是出海。
