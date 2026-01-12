江啟臣攜手會計師公會寒冬溫情八年不間斷送暖山城、豐原

即將迎接農曆新年，立法院副院長江啟臣 今（12）日攜手中華民國會計師公會全聯會、臺灣省會計師公會、臺中市會計師公會，以及在地臺中市議員吳振嘉、古秀英與台灣新世代關懷協會理事長江文國，於東勢東聖宮前舉辦「寒冬溫情・溫馨關懷」白米捐贈活動，將溫暖持續送進豐原、山城地區。

這項捐贈行動已連續第八年舉辦，長年捐贈白米至豐原、山城地區、學校及社區關懷系統，提供弱勢家庭最基本、卻也最重要的生活所需，讓許多家庭能夠在年節前，安心過好年。

廣告 廣告

活動現場，眾人以「接力」的方式(見圖)，一箱箱將沉甸甸的白米搬上車，不論徒手搬運，甚至有人騎著摩托車前來協助，只為了能親自把物資送到需要的民眾手中。這一幕幕畫面，也讓現場充滿溫度與感動。

江啟臣副院長語重心長指出，近年來雖然股市一度攻上三萬點，看似經濟亮眼，但社會底層仍有許多需要被照顧的家庭，經濟發展之下，貧富不均的落差依然存在，這正是政府與民間必須共同面對的課題。他特別感謝會計師公會多年來持續照顧這群需要幫助的人，讓社會在快速前進的同時，沒有遺忘任何一個人。

「政府能力有限，民力無窮。」江啟臣表示，透過民間團體長期穩定的投入，讓大家能夠馬上感受到社會的溫暖，這正是臺灣最珍貴、也最值得珍惜的力量。

臺中市會計師公會理事長林宥宏表示，公會始終秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，讓資源不浪費，並確實投注到社會需要的角落，這不只是捐贈，更是一份長期的社會承諾。臺灣省會計師公會理事長蔡家龍也指出，透過優質民意代表與在地網絡的協助，才能精準找出真正需要幫助的角落，讓每一份物資都發揮最大的社會價值。