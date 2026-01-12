江啟臣攜手會計師公會贈白米 政府民間必須面對社會貧富不均 11

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

立法院副院長江啟臣今（12）日攜手中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台中市會計師公會，以及在地台中市議員吳振嘉、古秀英與台灣新世代關懷協會理事長江文國，在東勢東聖宮前舉辦「寒冬溫情・溫馨關懷」白米捐贈活動。江啟臣表示，透過民間團體長期投注，將溫暖持續送進豐原、山城地區。

江啟臣表示，今天特別暖和，應該是媽祖看了也開心，給了大家一個最舒服的天氣。他說，新的一年即將到來，特別準備春聯，祝福鄉親「馬上幸福」，期盼大家在新的一年都能帶著祝福、勇敢向前。

江啟臣指出，近年來雖然股市一度攻上3萬點，看似經濟亮眼，但社會底層仍有許多需要被照顧的家庭，經濟發展之下，貧富不均的落差依然存在，這正是政府與民間必須共同面對的課題。他特別感謝會計師公會多年來持續照顧這群需要幫助的人，讓社會在快速前進的同時，沒有遺忘任何一個人。

「政府能力有限，民力無窮。」江啟臣表示，透過民間團體長期穩定的投入，讓大家能夠馬上感受到社會的溫暖，這正是台灣最珍貴、也最值得珍惜的力量。

台中市會計師公會理事長林宥宏表示，公會始終秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，讓資源不浪費，並確實投注到社會需要的角落，這不只是捐贈，更是一份長期的社會承諾。台灣省會計師公會理事長蔡家龍也指出，透過優質民意代表與在地網絡的協助，才能精準找出真正需要幫助的角落，讓每一份物資都發揮最大的社會價值。

主辦單位表示，本次捐贈行動已連續第8年辦理，長期透過穩定的物資捐贈，照顧在地弱勢家庭與需要協助的族群。今年共捐贈1000包白米，每包2公斤，合計2公噸白米，受贈單位共計24個單位，包括3所學校、11個里別，以及10個社區發展協會、長青會與廟宇，將透過里辦公室、社區關懷據點及社福系統陸續發放，期盼在寒冬中，為更多家庭送上一份實實在在的支持與祝福。

照片來源：江啟臣辦公室提供

