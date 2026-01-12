江啟臣攜手會計師公會送暖山城、豐原

立法院副院長江啟臣等人，於東勢東聖宮前舉辦「寒冬溫情 溫馨關懷」白米捐贈活動。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

立法院副院長江啟臣十二日攜手中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台中市會計師公會，以及市議員吳振嘉、古秀英與台灣新世代關懷協會理事長江文國，於東勢東聖宮前舉辦「寒冬溫情 溫馨關懷」白米捐贈活動。

捐贈行動連續第八年辦理，透過穩定的物資捐贈，照顧在地弱勢家庭與需要協助的族群。

今年捐贈一千包白米，每包兩公斤，合計兩公噸白米，受贈單位計二十四個單位，包括三所學校、十一個里別，以及十個社區發展協會、長青會與廟宇。

江啟臣說，雖然股市一度攻上三萬點，看似經濟亮眼，但社會底層仍有許多需要被照顧的家庭，經濟發展之下，貧富不均的落差依然存在，這正是政府與民間必須共同面對的課題。

台中市會計師公會理事長林宥宏表示，資源不浪費，確實投注到社會需要的角落，這不只是捐贈，更是一份長期的社會承諾。

台灣省會計師公會理事長蔡家龍指出，透過優質民意代表與在地網絡的協助，精準找出真正需要幫助的角落，每一份物資都發揮最大的社會價值。

活動現場，眾人以「接力」的方式，一箱箱將沉甸甸的白米搬上車，不論徒手搬運，甚至有人騎著摩托車前來協助，只為了把物資送到需要的民眾手中。