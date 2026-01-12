江啟臣攜手會計師公會送暖 千包白米助弱勢過冬

（中央社記者趙麗妍台中12日電）立法院副院長江啟臣今天攜手會計師公會寒冬送暖，活動邁入第8年，捐贈1000包白米、合計2公噸的白米，24個單位獲贈。江啟臣表示，感受到社會溫暖，是台灣最珍貴的力量。

江啟臣12日攜手中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台中市會計師公會，以及國民黨籍台中市議員吳振嘉、古秀英與台灣新世代關懷協會理事長江文國等人，在東勢區東聖宮舉辦「寒冬溫情．溫馨關懷」白米捐贈活動。

捐贈行動第8年舉辦，今年共捐贈1000包白米，合計2公噸白米，有24個受贈單位。江啟臣表示，股市一度攻上3萬點，但社會底層仍有許多需要被照顧的家庭，他感謝會計師公會多年來照顧需要幫助的人，讓社會在快速前進的同時，沒有遺忘任何一個人。

台中市會計師公會理事長林宥宏說，公會始終秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，這不只是捐贈，更是一份長期的社會承諾。台灣省會計師公會理事長蔡家龍指出，透過民代與在地網絡協助，精準找出真正需要幫助的角落，讓每一份物資都發揮最大的社會價值。（編輯：陳清芳）1150112