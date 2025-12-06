江啟臣攜手黃健豪、沈佑蓮、沈智慧成立聯合服務處

立法院副院長江啟臣與立委黃健豪、市議員沈佑蓮、立法院最高顧問沈智慧設立聯合服務處。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市人口數超過二八六萬，是台灣第二大城，其中北屯區人口數更超過三十一萬，是台中城市發展重要核心。立法院副院長江啟臣六日與立委黃健豪、市議員沈佑蓮、立法院最高顧問沈智慧設立聯合服務處，舉辦開幕揭牌典禮。

江啟臣指出，北屯區是台中市人口數最多的行政區，許多重要建設也落腳北屯，開幕的「台中市老人復健綜合醫院」、即將完工的「漢神洲際購物廣場」，包含「台中巨蛋」正在興建中，以及正準備啟動營運的「北屯國民暨兒童運動中心」，顯示出北屯區的重要性。

北屯區也是縫合原縣區、舊市區的重要樞紐，北臨豐原、潭子，東邊與新社接壤，南邊緊鄰太平，他長期投入交通建設，透過便捷的路網規劃串連大台中生活圈。爭取超過三百億經費興建「國道四號豐原潭子段」，推動「捷運紅線-崇德豐原線」，支持「捷運綠線延伸大坑」、力推「捷運橘線-機場捷運線」。

「捷運紅線-崇德豐原線」從一一一年就開始推動，從無到有開始催生，多次邀請中央地方相關單位研商，爭取兩千萬經費，總算在今年啟動可行性研究，目前期中報告已完成，市府捷運工程局正在審查中，十二月舉辦地方說明會，預計明年第三季完成期末報告後，提送中央審議。