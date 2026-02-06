江啟臣曝台美月中簽關稅協議 稱立院將盡速批准

翻牌進行啟動儀式，行政院長卓榮泰出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」，由於台美關稅降至15%且不疊加，以及取得232條款最優惠待遇，中小企業總會肯定政府團隊在台美經貿談判，讓五金、機械等原本受傷產業不僅恢復元氣，更增添朝氣。

行政院長卓榮泰表示，「台美雙方再度向全世界證明，我們是民主產業的戰略夥伴，我們既有競爭力，又維持戰略夥伴的關係。」

中小企業總會理事長李育家認為，「那這個卓越成果，讓我們有一些非常受到傷害的產業，突然之間又恢復了元氣。」

台美關稅中美製汽車是否零關稅，以及農產品市場開放議題，還未有進一步訊息。卓榮泰表示，目前正在等待攸關各行各業的關稅貿易協定，和美方做最後一次談判，台灣已經做好充分準備，也希望行政、立法兩院速審預算。

立法院副院長江啟臣則透露，台美關稅協議將在本月中旬簽定，之後立法院會盡速批准。

江啟臣說：「早上我也跟處長再度確認，應該在月中左右希望可以簽定。那簽定以後，立法院這邊當然應該可以盡速來批准之後，讓我們的產業有一個穩定的方向。」

美國在台協會處長谷立言說道，「我們認為台灣是個非常可靠、非常可信賴的夥伴，所以我認為在成立安全的供應鏈，台灣可以扮演非常重要的角色。」

谷立言6日到台中參訪機械產業，他表示，美國特別重視安全可靠的供應鏈，台灣是個非常可靠、可信賴的夥伴，台美除了在半導體或AI產業合作，也將在實體AI和高階機器人合作。

