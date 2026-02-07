江啟臣曝台美關稅2月中簽署ART 行政院回應了

政院人士表示，行政院副院長鄭麗君1月已說明，預計將會在未來數週完成簽署「台美對等貿易協定」。（本報資料照片）

台美雙方上月已簽署「台美投資合作備忘錄（MOU）」，預計數周後簽署「台美對等貿易協定（ART）」，立法院副院長江啟臣6日表示，他已和美國在台協會（AIT）處長谷立言確認，應該在月中後，希望可以簽訂。對此，政院人士表示，行政院副院長鄭麗君1月已說明，預計將會在未來數週完成簽署「台美對等貿易協定」。

鄭麗君、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15％且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等。

廣告 廣告

江啟臣昨受訪透露，台灣產業去年受到台美關稅協議挑戰，雖然底定，但還沒簽定，他6日特別安排谷立言深入台中精科園區，已和谷立言確認，應該在月中以後，希望可以簽訂，簽定後立法院應盡速批准，讓產業發展能有穩定的方向。

對此，政院人士表示，鄭麗君於1月20日在行政院召開「台美關稅談判說明記者會」時就已說明，預計將會在未來數週完成簽署「台美對等貿易協定」；楊珍妮也在記者會中表示，我方會秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判。

政院人士強調，一旦簽署完成，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》的規定，將協議送交國會審議，也希望朝野能夠支持談判結果與協議，讓協議順利生效。

【看原文連結】