江啟臣曝2月中簽署台美關稅協定 政院人士：一旦簽署將送國會審議

台美關稅談判於上月達成協議後，尚未正式簽署，立法院副院長江啟臣昨透露，自己與美國在台協會（AIT）處長谷立言確認，2月中有望簽訂。對此，行政院表示，副院長鄭麗君1月20日在政院召開的記者會上就已說明，預計將會在未來數週完成簽署「台美對等貿易協定」，一旦簽署完成，將立即向國人報告完整內容，並送交國會審議。

台美關稅談判落幕，雙方已達成共識將對等關稅調降為15％且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、雙向投資，以及台灣企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識，目前正待正式簽署台美對等貿易協定。

江啟臣昨邀請谷立言參訪台中機械產業和AI機器人產業論壇。江啟臣於受訪時提到，台灣去年受到關稅挑戰，台美關稅談判雖然底定，但還沒簽定，他與谷處長再度確認，在2月中有望簽定，「立法院應該可以儘速批准」。

對此，政院人士表示，鄭麗君於1月20日在政院召開「台美關稅談判說明記者會」時就已說明，預計將會在未來數週完成簽署「台美對等貿易協定（ART）」。總談判代表楊珍妮也在記者會中表示，我方會秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判。

政院人士強調，一旦簽署完成，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》的規定，將協議送交國會審議，也希望朝野未來能夠支持談判結果與協議，讓協議能夠順利生效。



