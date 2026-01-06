江啟臣期許為台灣廚餘找解方 民眾：打臉盧秀燕8年處理一無所成

〔記者歐素美／台中報導〕宣布參選台中市長的立法院副院長，前往雲林南亞廚餘回收場，考察廚餘回收與資源化處理的實務經驗，強調要為台中、也為全台灣，找出更成熟、更穩健的廚餘解方，會持續努力，為鄉親打造台中「永續旗艦城」；網友一片「加油」聲，不過，有人則罵「出事了才注意到，之前在幹嘛」，還有人說「打臉盧市長8年在廚餘處理一無所成，不用心，等出事之後再有人來收拾，爛攤子還很多，加油，一件一件慢慢挖起來再處理」。

江啟臣表示，中央宣布116年起各縣市全面禁止廚餘養豬，全國每天超過兩千公噸的廚餘去化，成為各地方政府必須面對的挑戰。這不只全台各縣市的問題，而是攸關全台灣環境永續、循環經濟的國家級議題。

他說，目前廚餘去化，正朝向三大方向前進，分別為肥料化，回到土地、支持農業；能源化，透過厭氧消化轉為再生能源；創新去化，如黑水虻等循環技術。雲林在廚餘高效堆肥上，不僅能同時處理生、熟廚餘，更朝「零碳排有機肥」邁進，值得各縣市參考、學習。

江啟臣指出，到雲林考察，看到公私夥伴(PPP)合作的成功案例南亞廚餘場，如何將廚餘轉化為符合農業部標準的有機肥料，不僅有效去化廢棄物，也落實低碳、循環經濟理念，確實值得各縣市地方政府借鏡。南亞自民國102年投入廚餘資源化，現行每日處理量約50-55公噸，是目前全國少數具規模與成熟技術的示範場域，達到循環經濟永續升級，真正做到淨零、減廢、再利用，讓每一份剩食，都能成為下一個循環的起點。期待為台中、也為全台灣，找出更成熟、更穩健的廚餘解方，會持續努力，為鄉親打造台中「永續旗艦城」。

