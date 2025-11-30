江啟臣未表態參選就出現輾壓民調 何欣純稱「怪怪的」：似乎有操作之嫌

記者盧素梅／台北報導

何欣純VS江啟臣支持度。（資料來源／CNEWS匯流新聞網提供）

根據「CNEWS匯流新聞網」今（30）日公布的民調，2026年台中市長選舉，國民黨若提名立法院副院長江啟臣，對戰民進黨推出的立委何欣純，江啟臣將獲得43.9%支持度，領先何欣純的25.0％，相差18.9個百分點，另有31.1%未表態。對此，何欣純回應，江啟臣都還沒有表態要參選台中市長，就出現這分民調，而且民調裡面沒有楊瓊瓔、更沒有麥玉珍，所以很多市民朋友都會覺得，這份民調怪怪，似乎有操作之嫌疑。

2026年台中市長一役，目前除了民進黨已確定推派何欣純出戰台中市長外，國民黨立委楊瓊瓔已表態要爭取國民黨提名，而呼，民眾黨不分區立委麥玉珍也表態參戰台中市長，至於呼聲高的江啟臣則尚未正式表態。

「CNEWS匯流新聞網」今天公布台中市長最新民調，調查發現，如果下屆台中市長，國民黨提名江啟臣，民進黨推出何欣純，台中市民有43.9%表態支持江啟臣，25.0%挺何欣純，31.1%未表態，江啟臣現階段領先了何欣純18.9個百分點。在看好度方面，江啟臣獲得52.7%，何欣純21.5%，無法選出有25.0%，未表態0.8%。

何欣純VS江啟臣看好度。（資料來源／CNEWS匯流新聞網提供）

交叉分析，從區域來看，何欣純在其大本營（大里、霧峰）獲得44.7％支持度，領先江啟臣的25.2%；在太平區（議員第12選區），也以35.9%支持度，略領先江啟臣的34.1%；在中區及西區（議員第10選區）兩人支持度相當，但在其他區域，目前都暫時處於落後局面。

對此，何欣純回應表示，有意願挑戰參選台中市市長的人，不斷的在表態，不僅國民黨內，還有民眾黨，一切都還有變數

，情勢也一直在變動，未定之天。何欣純並表示，尤其楊瓊瓔表態要參選台中市長之後，馬上就出現了一份民調，在這一份民調裡面，也沒有楊瓊瓔這選項，只有江啟臣，而江啟臣甚至還沒有表態要參選台中市長，所以很多市民朋友都會覺得，這份民調怪怪，似乎有操作之嫌疑。

何欣純並表示，當然對於任何的民調數據，還有所有的一切，她都表示尊重也予以參考，但最終，「我會是市民最好的選擇，我會用市政、政見、政策，好好的端出牛肉來讓所有的市民朋友知道，何欣純一定可以」。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

