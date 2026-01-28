江啟臣東勢菜市場發春聯 婆婆媽媽熱烈歡迎

江啟臣到東勢菜市場發春聯，不忘行銷外埔紅龍果等台中在地儂特產。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕宣布參選台中市長的立法院副院長江啟臣，今天上午到東勢菜市場發「馬上幸福」春聯，受到婆婆媽媽熱烈歡迎，高喊「凍蒜」，還有攤商送上粽子，祝他「包中」。

江啟臣一早先到東勢的復興宮參拜，祈求選舉順利，隨後轉往東勢菜市場發放春聯，沿途許多婆婆媽媽見到江啟臣，紛紛上前表示支持，還祝他當選，並拍照合影留念。

有賣粽子的攤商立刻送上粽子祝福江啟臣「包中」，江啟臣看到攤商販售的新社白毛台葡萄，還有外埔紅龍果，也現場直播推銷台中市的農特產品，還有新住民的攤商搶著和江啟臣合照，人氣頗旺。

廣告 廣告

攤商送上粽子祝江啟臣「包中」。(記者歐素美攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍營台中市長2/6協調？江啟臣一句「不知道」讓藍營更焦慮

出國小心「被送中」！外交部旅遊警示 新增「與中國有引渡條約」國家

藍白阻關稅恐害傳產 周永鴻：江啟臣想選市長先「制止黨內假訊息」

關鍵在今午！10度封殺軍購北京就點頭 國民黨明宣布赴中「準智庫交流」

