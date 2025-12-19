江啟臣楊瓊瓔搶攻台中 同框盧秀燕看板拚聲量

（中央社記者趙麗妍台中19日電）下屆台中市長選舉，國民黨部分，立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔都表態爭取黨內提名。近期2人各自在街頭掛上和市長盧秀燕合照的新春賀喜看板。市長人選預計在農曆年後定調。

下屆台中市長選舉，藍營部分，外界看好由江啟臣接班，不過楊瓊瓔率先表態有意參選，她向江啟臣喊話「姐弟登山，一起努力」。江啟臣晚了2週表態，他先是掛上「駿馬啟新程，躍進旗艦城」的個人看板表示，將爭取黨內提名參選台中市長。

江啟臣辦公室透過文字稿表示，他與盧秀燕是最佳拍檔，過去7年多來彼此合作無間，國政、市政、競選都相互合作，一起帶領台中隊向前衝。

楊瓊瓔也提到，看板以「馬年行大運」為主題，背景的祥雲與彩馬寓意城市前行，她希望馬年與盧秀燕共同守護長者健康、孩童平安、企業興旺，讓每個家庭邁向更好的未來。

江啟臣辦公室表示，目前已上架逾20面看板，分布於豐原區、北區、南區、西屯區、北屯區、南屯區、大肚區、烏日區、龍井區等行政區。楊瓊瓔服務處也指出，預計在全市重要路口掛上約20面看板。

國民黨台中市黨部主委蘇柏興告訴媒體表示，市黨部負責市議員部分，計劃農曆年前定案；市長部分則由黨中央負責，預計在農曆年後定調。（編輯：黃世雅）1141219