江啟臣楊瓊瓔爭取參選台中市長 國民黨：兩方趨向共識 2/6前或有好結果

國民黨備戰年底縣市長選戰，在台中市長的提名卻意外陷入僵局，有意參選的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔16日進行首次提名協調會，因無結果引發基層焦慮。國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華今天表示，黨中央一直和江啟臣、楊瓊瓔保持密切溝通，現在已經慢慢趨向有共識，或許在2月6日之前就會有好的結果。

國民黨備戰年底縣市長選戰，在台中市長提名意外陷入僵局，有意參選的立法院副院長江啟臣（左圖）、立委楊瓊瓔（右圖）16日進行首次提名協調會，因無結果引發基層焦慮。（中央社資料照）

國民黨提名參選台中市長人選未定案！台中市長盧秀燕曾喊話盼黨內1月底前能有決定，但由於1月底正值立院會期結束前夕、法案清倉，江啟臣、楊瓊瓔無法抽身協調。

江啟臣、楊瓊瓔在首次協調會破局後，2人都積極走訪基層，爭取出線機會，並等待第2次協調會。盧秀燕25日表示，初選時間不要超過2月中，否則競選時間會太過匆忙，第2次協調若不成功，就應該趕快舉行初選。



外傳台中市長提名第2次協調會將在2月6日舉行，李哲華今天受訪表示，台中市長提名作業至上次協調會之後，黨中央一直和江啟臣、楊瓊瓔保持密切溝通，現在已慢慢趨向有共識，或許在2月6日之前就會有好的結果，請大家靜待好消息。