江啟臣楊瓊瓔爭取參選台中市長 盧秀燕：希望盡速協調成功

國民黨台中市長提名尚無共識，立法院副院長江啟臣與國民黨立委楊瓊瓔均有意爭取參選，但首次協調會未取得結果。江啟臣、楊瓊櫻及台中市長盧秀燕今天同台出席佛光緣美術館開幕儀式，盧秀燕表示，今天來佛光山，希望兩人「開了智慧、求了佛法」後，盡速協調成功。

佛光緣美術館台中館18日舉行啟用暨首展開幕式，台中市長盧秀燕（前右一）、立法院副院長江啟臣（前右二）與國民黨立委楊瓊瓔（前左一）同台受矚目。（中央社）

佛光緣美術館台中館今天啟用暨首展開幕，適逢佛光山開山60周年、星雲大師百歲冥誕之際，館方特別以「傳燈六十 百年仰望—星雲大師一筆字書法紀念特展」作為首展，佛光山宗長心保和尚、盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔，及國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋都出席開幕式。

江啟臣與楊瓊瓔爭取代表國民黨參選台中市長，國民黨中央16日邀集兩人召開協調會，但仍未達成共識，將進行第二次協調。兩人多次同台參加活動，今天下午還與盧秀燕同台，一起出席佛光緣美術館開幕儀式，三人在公開場合的互動成為關注焦點。

盧秀燕今天被問到是否會出面協調，她表示，今天來佛光山，大家求佛法，求智慧，「希望兩名候選人開了智慧，求了佛法以後，盡速協調成功」。

對於黨中央第二次協調會召開時間，楊瓊瓔接受媒體聯訪指出，尊重黨中央安排，隨時都可以配合出席，並沒有預設立場，「快當然重要，但更重要的是把制度與方式談清楚，這樣協調才有意義」。她也提到，若只求快而倉促定案，留下不公平或制度不清楚的疑慮，「後續的整合成本只會更高，反而更不利於選舉」。

江啟臣則表示，11月28日就要選舉，市長、議員及里長都要改選，基層都很焦慮，大家期待盡快底定市長人選，不希望一直被對手陣營見縫插針，對於黨內和諧沒幫助，盧秀燕日前也公開希望黨中央在月底前定案。