江啟臣楊瓊瓔角逐中市長提名 盧秀燕：各個是強棒

（中央社記者趙麗妍台中29日電）下屆台中市長選舉，藍營人選外界看好立法院副院長江啟臣接棒，國民黨籍立委楊瓊瓔也宣布有意角逐。台中市長盧秀燕今天表示，國民黨人才濟濟，各個是強棒。

下屆台中市長選舉，民主進步黨已經確定由民進黨籍立委何欣純披戰袍，國民黨的參選人至今未定，外界看好江啟臣接棒，楊瓊瓔昨晚也宣布有意代表國民黨參選。盧秀燕今天出席大里區農會創立105週年活動，她接受媒體採訪做上述表示。

盧秀燕說，國民黨內人才濟濟，各個是強棒，想為台中市民爭取服務都是好事、「加油」。

楊瓊瓔今天也出席活動，她向媒體表示，台中市在市長盧秀燕任內與市議會一起團結打拚下，成為國際科技的宜居城市，希望這些年累積的基礎，能夠好上加好。她說，江啟臣也是黨內人才，「姐弟一起登山，一起努力」有共同的目標，讓台中好上加好、繼續前進、繼續幸福。

何欣純今天也出席大里區農會活動。針對媒體提到有關國民黨台中市長人選，她表示，江啟臣和楊瓊瓔是否進行黨內台中市長初選，不便評論，但強調「最好的人選就是何欣純」，有信心贏得台中市民的肯定。（編輯：黃世雅）1141129