江啟臣楊瓊瓔都想選台中！黃暐瀚預測「這1人」出線：形勢明確

政治中心／劉宇鈞報導

2026台中市長選舉，民進黨由立委何欣純出戰，國民黨則有立委江啟臣、楊瓊瓔表態，但仍有待協調。媒體人黃暐瀚說，目前整個形勢其實蠻明確的，江啟臣最後出線的機率應該是比較高。

黃暐瀚10日在節目上表示，台中市長盧秀燕稱內部民調顯示，江啟臣、楊瓊瓔都贏何欣純，但並未透露更多細節，國民黨將在1月16日協調，如果落後的那位願意支持對方，那就會有確定的人選，到了農曆年間，就不會有兩個山頭競爭的問題，整個形勢其實看起來蠻明確的。

黃暐瀚提到，韓國瑜近日偕同江啟臣發春聯、參與地方活動，有人認為韓是否在幫江，但其實韓與江要搭檔選立法院正副院長時，早就有合作默契，韓與江發春聯也不是第一次，但這當然是幫江加分，而韓碰到楊瓊瓔，也不會拒絕和楊合影照相。

黃暐瀚強調，江啟臣擔任過國民黨的主席，江在8年前與盧秀燕的民調差不到1%，所以這樣看起來，江最後出線的機率應該是比較高，楊目前也沒有要惡言相向、要選到底，所以才會說台中的狀況跟其他縣市比較不一樣。

黃暐瀚分析，國民黨中央同樣希望新北市能跟台中一樣的方式，李四川及劉和然能先進行協調，就是希望延續執政，現任的市長侯友宜及盧秀燕很強且都是經過連任，而目前也都有選將，黨中央也希望盡量不要透過初選等競爭過程，以避免在大選時，黨內有嫌隙。

