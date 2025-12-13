江啟臣比楊瓊瓔更容易勝選？何欣純曝民調「怪怪的」 質疑有人刻意操作

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨提名立委何欣純參選2026台中市長，可能對上國民黨籍立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔。不過，近期卻有民調指出，江啟臣比楊瓊瓔有更高的機率打敗何欣純。對此，何欣純12日表示，楊瓊瓔宣布參選後，台中馬上出現兩個跟民眾普遍認知完全不同的民調，非常奇怪，不知背後是否有人刻意操作。

何欣純表示，楊瓊瓔宣布參選後，台中馬上出現兩個跟民眾普遍認知完全不同的民調。（資料照）

根據《上報》報導，國民黨最新內參民調顯示，若藍營派江啟臣出戰，江啟臣獲39.9%支持度，遠勝何欣純的19.9%；若改派楊瓊瓔上場，楊瓊瓔只拿28.2%，與28.2%的何欣純差距極小。另外，以江啟臣、楊瓊瓔進行比較，高達41.4%人贊同江啟臣角逐台中市，僅12.9%支持楊瓊瓔參選。

何欣純12日透過臉書表示，自從楊瓊瓔委員宣布要參選台中市長之後，極有可能跟江副院長進行初選的時刻，台中就馬上連續出現2個、跟一般民眾普遍認知完全不一樣，讓大家都感覺「怪怪的」民調。

何欣純點出，媒體報導的藍營內部民調，好像只有數據、沒有根據，報導好像還特別針對、強調楊瓊瓔委員，所以她也真的無從評論起。外傳的這份藍營內部內參民調，既然是內參、那到底是不是有人刻意操作？甚或根本有沒有這份民調存在？可能要去請問國民黨鄭麗文主席，或許會更清楚明白吧。

