江啟臣民調大勝有貓膩？楊瓊瓔爭取拚初選

▲楊瓊瓔這幾天勤跑市場、夜市做最後衝刺。（圖／翻攝楊瓊瓔臉書，2026.01.14）

[NOWnews今日新聞] 國民黨台中市長選舉協調在即，昨天出現一份媒體民調，數據顯示江啟臣大勝兩位對手，若最後由楊瓊瓔出線，將與綠營的何欣純陷入纏鬥，何欣純看過民調報導後認為「看起來像衝著楊瓊瓔來的」。楊瓊瓔今表示，她雖起步較晚，但一定會遵照黨中央規畫爭取出線，若進入初選，她認為是團結並非分裂，更是提前接受市民與黨內的檢驗，她會盡全力爭取認同。

《ETtoday民調雲》昨天發布最新民調結果，台中市民選市長的支持度排序是江啟臣、楊瓊瓔、何欣純，且江啟臣強勢輾壓何欣純；喜好度與看好度排序卻是江啟臣、何欣純、楊瓊瓔。數據顯示何欣純與楊瓊瓔整體評價相近，無明顯優劣勢差距。

廣告 廣告

國民黨將於明天中午在中央黨部展開台中市長初選協調，已獲民進黨徵召的立委何欣純認為，這份民調看起來是在國民黨協調大戲之前，衝著楊瓊瓔來的，不管民調數字如何，她會按照自己的節奏，傾聽民意、好好擘劃大台中未來。

楊瓊瓔這幾天勤跑市場、夜市做最後衝刺，今（15）日上午前往大甲區大甲市場掃街，受訪時她表示明天會準時出席協調，也一定遵照黨中央規畫，若能透過公正、公平、透明的初選機制，凝聚黨內共識與力量，她認為是團結並非分裂，更是提前接受市民與黨內的檢驗，自己會盡全力爭取認同。

楊瓊瓔說，台中是她的家，從政以來只要有空檔，她就會往各區勤走基層，爭取市民支持。對於明天的協調，她認為國民黨一定會團結一致，並再次強調，初選可以提前讓市民選擇最信任、最支持、最可能贏的參選人，是大凝聚、大團結而不是分裂。

媒體問及新竹縣長人選採7分民調、3分黨員投票的看法，楊瓊瓔表示，黨中央在協調過程中讓有意參選者坐下來好好談，如果協調不成就比照新竹縣，不管採任何方式，她相信都會依照中常會的提名機制走，一切尊重黨中央決定。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台中最新民調曝光！江啟臣一馬當先 何欣純：像刻意衝楊瓊瓔來的

白營揚言柯文哲選台中！江啟臣籲別急 曝黨內協調「時地都有了」

盧秀燕急喊話市長人選月底前定案 鄭麗文：看16日協調結果再說