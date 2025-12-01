江啟臣民調輾壓對手 他籲藍：別再辦初選

▲《匯流新聞網》上月30日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9%支持度領先民進黨立委何欣純的25.0%，雙方差距達18.9個百分點，看好度則為52.7%比21.5%。（圖／陳明中攝，20240611）

[NOWnews今日新聞] 《匯流新聞網》上月30日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9%支持度領先民進黨立委何欣純的25.0%，雙方差距達18.9個百分點，看好度則為52.7%比21.5%。文化大學廣告系教授鈕則勳認為，江啟臣已「碾壓對手」，藍營不應再辦初選，應直接徵召，避免被綠營藉機挑撥，坐收漁翁之利。

鈕則勳分析，江啟臣在支持度與看好度上遙遙領先對手，形同「史詩級碾壓」，已成為藍營普遍認可的人選，定於一尊。他呼籲國民黨中央應展現決斷力，選擇適當時機直接徵召，根本不必再辦初選。

鈕則勳直言，若採取初選機制，綠營勢必「見縫插針」、操作藍營內部競爭。他指出，江啟臣現任立法院副院長，若進入初選，綠營將聚焦其是否辭職等議題，此舉恐攪亂藍營節奏，並牽動藍白在國會的合作默契，削弱藍營的整體戰力。

鈕則勳提到，江啟臣與立法院長韓國瑜搭配默契良好，分工明確、戰力互補。此外，鈕則勳以綠營在2022年以內部協調方式徵召蔡其昌為例，認為即便何欣純有意願參選，民進黨仍維持副院長的高度作為默契，這也是藍營可以借鑑的案例。

鈕則勳認為，國民黨應透過協調讓江啟臣形成真正的定於一尊態勢，並在適當時機公布徵召。此舉不僅能展現黨中央的責任感，也能鞏固團結，為選舉布局創造最大利基。

