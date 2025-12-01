「江啟臣民調輾壓」國民黨續掌台中穩了？藍議員曝隱憂：最怕這事發生

《CNEWS匯流新聞網》11月30日針對台中市長選戰發布最新民調，呼聲最高的國民黨立委、立法院副院長江啟臣，在對上民進黨立委何欣純時，以43.9%的支持度取得輾壓式領先；對此國民黨台北市議員詹為元提醒，民調領先太多最容易有的隱憂，就是選民認為「一定當選」而不出門投票。

詹為元在《週末大爆卦》節目中表示，黨內多人有意挑戰縣市都是好事，因為可以提前炒熱選情，因此無論是陳以信要出來挑戰謝龍介，還是楊瓊瓔要和江啟臣競爭，都是個人的權利，不過詹為元也呼籲，絕對不能拖到明（2026）年5、6月才決定人選。

廣告 廣告

國民黨立委楊瓊瓔表態參選台中市長。（資料照，蔡親傑攝）

無論是聲量最高的江啟臣，宣布參選的楊瓊瓔，還是表態要挑戰的民眾黨立委麥玉珍，詹為元強調，因為國民黨的初選包含了藍白合作議題，因此要盡量把時間點往前拉、一致對外對抗民進黨並贏得選舉。

談到江啟臣以43.9%的支持度領先25.0%的何欣純，詹為元坦言，即便客觀來說是江啟臣佔優勢，仍怕選民認定「你穩的」、「沒問題，你一定當選的啦」而不出門投票；詹為元強調，民調的領先大部分是客觀時機，絕對不能鬆懈。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點。

更多風傳媒報導

