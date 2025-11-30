江啟臣民調領先何欣純 精神醫斷言：國民黨將在台中市長期執政

2026台中市長選舉，最新公布民調顯示，現階段在民進黨立委何欣純與國民黨立委江啟臣對比下，江領先何18.9個百分點。精神科醫師沈政男認為，台中市這一局就是江啟臣的了，「民進黨不可能贏得2026台中市長選舉」，並認為國民黨將在台中市長期執政。

據《CNEWS匯流新聞網》今（30）日公布的最新民調顯示，若下屆台中市長，國民黨提名江啟臣，民進黨推出何欣純，台中市民有43.9%表態支持江啟臣，25.0%挺何欣純，江啟臣領先何欣純18.9個百分點，還有31.1%未表態。

廣告 廣告

沈政男今在臉書分析上述民調，認為台中市這一局顯然就是江啟臣的，因台中市的政黨板塊，目前在6都中是藍白領先綠營最多的地方，民進黨不可能贏得2026台中市長選舉。

沈政男表示，盧秀燕已經執政快8年，江啟臣接下來也會做8年，國民黨還有好多人等在後頭準備接班，反觀民進黨在台中對於政治人物的栽培已經青黃不接；因此，沈也斷言國民黨將在台中市長期執政。

上述民調由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

【看原文連結】