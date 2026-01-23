江啟臣民調領先楊瓊瓔先別高興？媒體人曝他4大警訊：何欣純盤勢有拉起來

針對2026年台中市長選戰，民進黨已確定徵召立委何欣純參選，然而，國民黨的候選人仍未協調成功，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔上演「姐弟之爭」。根據《TVBS》今（23）日公布的最新民調，若黨內互比，54%的台中市民支持江啟臣，20%支持楊瓊瓔，雙方差距達34個百分點。對此，媒體人樊啓明提醒，雖然江啟臣目前仍領先，但領先優勢正在縮小。

《TVBS》民調中心今日發布民調顯示，國民黨江啟臣與民進黨何欣純對決，有46%台中市民支持江啟臣，31%挺何欣純；若國民黨由楊瓊瓔與何欣純對決，楊瓊瓔的支持度為36%，略高於何欣純的34%。若以黨內互比來看，民調詢問，國民黨有意參選台中市長的江啟臣和楊瓊瓔2位人選中，比較可能投票支持哪一位擔任台中市長，結果顯示，江啟臣獲得54%台中市民的支持，楊瓊瓔則有20%台中市民表態支持，另外26%沒有表示意見。

對於該份民調，樊啓明今日在臉書發文指出，這份民調反映了4個選情結構性變化：首先，江啟臣目前還領先，但領先優勢正在縮水。如果國民黨派出江啟臣對決民進黨的何欣純，目前的戰況是江啟臣以46%的支持度贏過何欣純的31%，雖然江啟臣還是贏了15% ，但跟去年（114年1月）相比，當時雙方差距高達24%，現在已經縮小了不少，這代表綠營的何欣純在過去一年有把盤勢拉起來。

其次，樊啓明提到，民進黨提名完成整合後，支持者也歸隊，挺何欣純的比例從57%大幅跳升到85%，這是何欣純民調上升的主因之一 。其三，這份民調最值得注意的細節在年齡層的翻轉，20-29歲這個族群，何欣純的支持度從去年的22%暴衝到44%，反觀江啟臣跌到35%，這代表年輕人現在是比較挺何欣純的。

最後，樊啓明表示，在江啟臣的大本營「豐原、潭子地區」，他的支持度竟然下滑了17個百分點（剩44%），而何欣純在這裡提升了13個百分點（來到32%），雖然江啟臣還是贏，但掉得有點多。

上述調查是TVBS民意調查中心於115年1月19日至1月22日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,242位20歲以上台中市民，其中拒訪為205位，拒訪率為16.5%，最後成功訪問有效樣本1,037位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別北年層北地區北教育程度地變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

