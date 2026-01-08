江啟臣民調領先 地方籲整合

國民黨中央16日將邀請立法院副院長江啟臣（前排右）、立委楊瓊瓔（前排左）協調，誰將成為藍營2026台中市長參選人，近期可望明朗化。（本報資料照片）

國民黨台中市長提名出現「姐弟之爭」，黨中央16日將邀請立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔協調，誰將迎戰民進黨對手何欣純，可望明朗化。最新民調顯示，政黨競爭部分，江領先何13.6％，楊領先何3.2％；黨內競爭部分，江45.0％領先楊的15.5％，差距29.5％。地方人士認為，國民黨應加速整合推出最強戰將，才能守住台中市的執政優勢。

民進黨去年10月拍板何欣純角逐台中市長，國民黨楊瓊瓔、江啟臣先後在去年11月、12月表態爭取提名，江、楊、何近期勤走基層，市長選戰暗潮洶湧。

根據「艾普羅公司」民調顯示，政黨競爭部分，江啟臣以39.4％領先何欣純的25.8％，楊瓊瓔以31.5％領先何欣純的28.3％，江領先何13.6％，楊領先何3.2％，江具有一定優勢。黨內競爭部分，江以45.0％領先楊的15.5％，差距29.5％。

地方人士直言，何欣純具備3屆議員、4屆立委的基層經營，實力不容小覷，國民黨在台中有輸不得的壓力，參選人不僅要有輾壓何的實力，黨內團結更是重要關鍵，即使最後由江啟臣出線，也要全力整合黨內力量。

民調也顯示，針對城市治理能力，台中市民34.6％肯定江啟臣，何欣純與楊瓊瓔分別獲21.4％與9.1％肯定；另民眾黨62.1％肯定江。東吳大學政治系兼任助理教授張元祥認為，江、楊、何都是區域立委，知名度不低，但江曾擔任政務官、國民黨主席，又是現任立法院副院長，能力上獲得較高評價和認同。

感情溫度方面從0分至10分，江啟臣獲得6.3分評價，楊瓊瓔與何欣純分別獲得5.6分與5.5分，但江在8分以上的比例較楊、何高，相對較能喚起選民投票熱情。

政黨支持度部分，民進黨支持度24.1％，國民黨23.8％，民眾黨13.7％。張元祥指出，台中藍綠基本盤五五波，民眾黨支持者態度將成為左右選戰勝負的重要關鍵。

此次民調以設籍台中市年滿20歲以上民眾為調查對象，調查日期為民國115年1月5至6日，共完成1081份有效樣本；在95％的信心水準下，全體受訪樣本的抽樣誤差在正負3.0％內。