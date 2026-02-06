即時中心／温芸萱報導

今（2026）年底九合一大選，台中市藍營市長人選卻遲未拍板。而國民黨原表示藍委江啟臣與楊瓊瓔已簽署提名協議，民調預計3月底最後一週進行，但江啟臣傍晚卻直接打臉，表示並未確認對外公布民調時間，更遑論什麼共識，認為黨中央發布訊息違背協議，可能影響民調公正性。他呼籲黨中央立即說明、澄清，避免外界誤解。對此，國民黨組織發展委員會稍早也就此事作出說明。

年底九合一縣市長選舉逼近，各黨派積極布陣，綠營動作快速，多個縣市已完成候選人徵召或進入初選程序；反觀藍營則在多地出現派系爭議，就連執政優勢明顯、選民結構有利的新北、台中等都市，國民黨仍難順利敲定人選。

廣告 廣告

台中市長人選遲未定案，引發外界關注。近期傳出國民黨內部為江啟臣及楊瓊瓔的提名協調尚未取得共識。對此，國民黨表示，經充分溝通後，雙方已簽署相關提名協議，民調作業預計於3月底最後一週完成。

江啟臣對黨內的說明感到十分不滿，他在臉書發出聲明，本人基於尊重黨中央，於第一時間收到中央提名協調小組台中市市長候選人提名協議事項，即行簽署同意並回傳黨中央，然今(2/6)日黨中央發布媒體訊息之文字「擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業。」，已明顯違背雙方簽署之協議事項第2項第2款「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

江啟臣表示，另楊瓊瓔委員所發布之新聞稿提到，「….經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行…」，首先澄清本人除於1月16日雙方及黨中央出席協調外，之後從未參與任何協調會議，黨中央亦未向本人確認，當然無所謂「同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，更無所謂共識，否則即與協議有違，不容混淆，故特此澄清，並請黨中央對外公開說明。

最後，江啟臣強調，此無疑為對外公開民調時間，讓民意調查受到外力介入，致民調結果失真。黨中央發布之訊息竟與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。

快新聞／江啟臣氣炸！嗆國民黨中央「沒共識」 文傳會回應了

江啟臣認為國民黨中央已明顯違背雙方簽署之協議事項。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

對於江啟臣的喊話，國民黨組織發展委員會就台中市長選舉有意參選同志對協議事項所提出之疑慮，說明如下：

一、二位有意參選同志所簽署的協議事項隻字未改，完全相同。

二、組發會是就未來民意調查作業的時程對外界做一說明，協議事項中所提的三月底，亦即三月的最後一週，並沒有公佈民調機構和民調日期，合乎協議事項內容。

三、未來等二位有意參選同志挑定三家民調機構，並和上述機構協調三天執行作業的檔期，依照協議事項規定執行日期並不會對外公佈。

四、特此澄清，如果有意參選同志還有疑慮，組發會也願意隨時說明。

原文出處：快新聞／江啟臣氣炸！嗆國民黨中央「沒共識」 文傳會回應了

更多民視新聞報導

又搞黑箱？藍營台中市長初選竟「只公布勝選人」 民調數據不公開

蕭旭岑又是你！稱「AIT處長只比科長大一點」 陳冠廷：欠缺尊重

遭嗆遇王義川就怯戰！媒體人一劍封喉：黃國昌在怕什麼

