江啟臣深夜臉書影片：把競爭交給制度、團結留給台中

2026臺中市長選舉，國民黨楊瓊瓔、江啟臣姊弟之爭，讓黨員及支持者憂心、焦慮，江啟臣（3）日晚間在臉書發表一支將近3分鐘的影片，強調願意把競爭交給制度，把結果交給人民，把團結留給台中。

江啟臣說，最近一段時間，因為國民黨臺中市長候選人人選未定，基層黨員憂心，支持者焦慮，地方傳言四起，因為自己來自於基層完全能理解。深知每一位里長、每一位志工、每一位默默付出的黨員，最需要的是方向，不是猜忌；是確定，不是內耗。始終相信，民主的價值不在於避免競爭。而在於讓競爭有出口，也才能讓姐弟之爭回到它真正該有的位置，不是對立，而是接力。江啟臣強調，楊瓊瓔委員是敬重的前輩，瓊瓔姐，她多年深耕地方，對臺中的付出，無人能抹滅。「我們之間從來不是零和競爭，而是在同一條道路上，不同階段的同行者。我願意把競爭，交給制度，把結果交給人民，把團結留給台中。」

江啟臣強調，自己從政多年，走過中央、立足地方，也站上國際。深知，一座城市的競爭力不只來自於建設，更來自於格局。未來的臺中，不只是中臺灣的臺中，而是全球供應鏈的臺中；是國際投資地圖上的臺中，是青年人願意留下來的臺中。

他也以英文指出：Taichung stands at a turning point in a world shaped by geopolitical change， Shifting supply chains and fast - moving technology. Cities must choose how they move forward. I believe the strength of Taichung lies in openness， Innovation and global connection.

江啟臣強調，臺中需要一位對內能整合、對外能溝通的市長。願意承擔這個責任，也願意接受，任何制度的檢驗，因為對自己而言，臺中贏比個人贏更重要。臺中不該被焦慮綁架，國民黨不該被等待拖慢。此刻我們一起努力，讓不確定結束，讓團結開始，讓臺中大步前行，讓臺中團結啟程。（張文祿報導）