江啟臣為市長提名槓黨中央！楊瓊瓔今早撇「姐弟之爭」：我們互動很好

國民黨立委楊瓊瓔（左）、江啟臣（右）因台中市長提名上演「姐弟之爭」。翻攝楊瓊瓔、江啟臣臉書



國民黨台中市長提名因楊瓊瓔、江啟臣「姐弟之爭」持續卡關，黨部昨下午表示，經充分溝通與說明後2人已簽署協議，確定於3月25至31日完成民調作業，不過江啟臣傍晚發聲明稱內容違背雙方協議，直接打臉黨中央說法，再度引發爭議。對此，楊瓊瓔今（7日）表示，她與江「互動很好」，跑行程遇到都還是會寒暄，強調一切尊重黨中央提名機制，最重要是團結一致。

針對台中市長候選人提名人選，國民黨昨下午發出新聞稿表示，經過充份溝通和說明後，2位有意參選同志（立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔）皆已簽署，確定於擬於3月底前最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業，讓不少支持者認為因「姐弟之爭」卡關的台中市長提名進度出現曙光。

不過，江啟臣傍晚發聲明直接打臉黨中央，他談到，根據雙方簽署協議事項第2項第2款，應為「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。他認為，對外公開民調時間，恐讓民調受外力介入，致民調結果失真，黨中央發布訊息與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。國民黨黨組發會晚間則回應：「並沒有公布民調機構和民調日期，合乎協議事項內容」。

對於江啟臣再度因台中市長提名一事槓上黨中央，楊瓊瓔今日至大坑步道發送春聯時受訪指出，她與江啟臣跑活動遇到還是會寒暄交談，互動很好。她強調，自己一向尊重黨中央的提名的機制，這是她始終如一的態度，對於昨天黨中央發布訊息，她認爲這是希望能夠讓基層放心，因為台中一定要團結。

