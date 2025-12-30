江啟臣爆濫用公務車 何欣純：立院應說清楚

▲立委何欣純說，副院長辦公室有沒有濫用行政資源，立法院應該對外說清楚。（圖／何欣純辦公室提供，2025.12.30）

[NOWnews今日新聞] 立法院副院長江啟臣正在爭取國民黨提名參選台中市長，他的國會辦公室林姓主任，卻遭爆料濫用副院長公務座車。民進黨提名參選人、立委何欣純今天連說3次「請立法院要對外說清楚」，強調立法委員派車本就有既定規範，大家應該遵守公平、合理的派車使用。

江啟臣副院長辦公室林姓主任被爆料，濫用副院長公務座車，不僅要求司機加班載她跨縣市返家，甚至差遣司機代送禮、送她去外帶宴客要用的菜與酒。江啟臣火速回應，表示會請立法院總務處調查，之後若再犯就開除該名助理。

針對濫用公務車爭議，何欣純表示，自己過去在經費稽查委員會時就已提到，立法院對立委派車本就有規範，希望大家都遵守，才能公平、合理的使用派車。至於正副院長的用車、派車，是否與立法委員的派車規範不一樣、副院長辦公室有沒有濫用行政資源，民眾非常關心，立法院應該對外說明清楚。

