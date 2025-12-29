江啟臣爆：美方曾想賣台比F-16更好戰機、但我們考量後不買

立法院副院長江啟臣29日接受CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」主持人黃光芹訪問。 圖：翻拍自CNEWS匯流新聞網YouTube

[Newtalk新聞] 對於台灣購買美國F-16V 戰機，現在卻一架都沒到貨，曾任立法院外交及國防委員會召委的立法院副院長江啟臣今(29)日爆料，他曾與有一位當年負責對台軍售的官員，有一段對話，就是「曾經我們有一度可以、可能不是買F-16的升級，可以買到更好，但可能我們自己有些考量，我們決定沒有買。」但現在回想起來，當初如果可以買更好的，那是不是又是不一樣的情況。

江啟臣今日接受CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」主持人黃光芹訪問。

對於1.25兆國防特別預算，江啟臣說，軍購特別預算不是沒有前例，但當時如F-16V等有明確的購買標的與數量，這次把很多項匯集在一起，變成一筆很大數字。但立委監督行政、預算，天經地義，行政部門就是負責任把你要過的內容項目非常清楚告訴立委、民眾，爭議就越少。

江啟臣說，如果涉及機密，那開機密會議。現在雖然沒有排進議程，預算(應該是特別條例）送來，就可以不斷去展開說明、遊說。溝通說明是可以不用等到進議程才來。「否則現在看起還好像有種錯覺，好像AIT比你還要積極」，行政部門現在還是可以展開所有的溝通跟說明。反而是美國提出的那3500億元軍售相對比較清晰，知道美國要賣你什麼，而且已經知會國會了。

江啟臣說，扣掉3500億元，還有9000億元，內容是什麼？「台灣之盾」是什麼？內涵是什麼，還是只是一個名稱，其實下面是本來要買的砲彈、防空飛彈、愛3增程型或增加數量？「可能不能公開，那你們就用秘密會議去進行」。另外，台美之間的合作、分擔、投資是什麼？這9千億是什麼，「你不講，我怎麼審？」站在捍衛人民荷包立場，「負責任的立委當然要跟你要更多的資料」。

江啟臣說，所以，美國丟出3500億元後，聲音就小的，基本上好像都我們要的，人家願意賣的。頂多就是討價還價，要到一些什麼東西，但後面這9000億元，大家不知道內容是什麼。這一點國防部要負起責任。「你要使盡你的本事跟所有立委說，我非要到這筆預算不可，否則我國防會出現什麼樣的空窗，你就具體的跟委員講」。這個會比喊話、放話來得務實。「所有的立委大概都不希望被情緒勒索，被這種言語威脅，他希望的是扎扎實實，實實在在的大家把預算攤開來，一筆一筆的對」。

江啟臣接著停頓了一下說，他曾經與有一位當年負責對台軍售的官員，有一段對話，就是「曾經我們有一度可以、可能不是買F-16的升級，可以買到更好，但可能我們自己有些考量，我們決定沒有買。」但現在回想起來，當初如果可以買更好的，那是不是又是不一樣的情況。

