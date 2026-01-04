江啟臣爬大坑藍白小雞黏TT 楊瓊瓔衝屯區 何欣純率綠營議員開心同框

江啟臣到大坑，藍白的市議員及參選人一路跟隨（上）。同一時間楊瓊瓔到大里，卻是與綠委何欣純、三位市議員同框。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 國民黨台中市長提名人選尚未定案，立法院副院長江啟臣今（4）日一早爬大坑9號步道，藍白陣營議員及參選人一路黏TT；反觀立委楊瓊瓔到屯區活動，在大里遇到民進黨市長參選人何欣純，連一同出席的三位綠營市議員都很開心地與楊瓊瓔同框合影。

地方人士表示，如果國民黨必須要啟動初選民調，站在綠營的立場，當然是希望能由楊瓊瓔代表國民黨參選，因為過去幾份較具公信力的民調，何欣純與楊瓊瓔的差距並不大；而楊瓊瓔陣營選擇發布這張「與綠營民代同框」的照片，是否有其背後意義？不得而知。

何欣純團隊幕僚表示，每年冬天大里區夏田里夏田社區會舉辦拔蘿蔔活動，何欣純是當地選出的民代，連續多年都參加，今年比較特別的是何欣純已被提名為市長參選人，只要有公開活動，當地的同黨市議員都會儘可能一同出席，營造團結氣氛。今天在活動中遇到楊瓊瓔，因為楊瓊瓔過去並不常到屯區，不分藍綠大家開心的合影，不一定跟市長選舉有關，況且一同合影的還有副市長黃國榮及民政局長吳世瑋，只是不知道為何那麼巧，拍照的同時並沒看到國民黨議員。

江啟臣今天一大早前往大坑風景區，包括國民黨市議員沈佑蓮、市議員參選人吳宗學、許育璿、顏建程和民眾黨市議員參選人邱于珊等人都一路跟隨。江啟臣把此行程以「一啟爬山、一馬當先」為號召，鼓勵市民透過運動強健體魄，並期盼在新的一年，台中的建設與觀光發展，都要有「一馬當先」的氣勢與決心。

江啟臣表示，未來將持續推廣步道觀光，期盼透過低碳旅遊、綠色經濟，行銷台中市獨一無二的多元分級親子休閒挑戰步道，打造「旗艦級山林步道聚落」。

江啟臣指出，未來他對台中的步道旅遊有三個重點規劃，包含「升級步道設施」：讓銀髮族走得安全、年輕人拍得漂亮、親子走得開心。持續將步道數位化與國際化，透過智慧導覽與多語言標示，讓大台中步道成為國內外旅客來台的首選登山健行目的地。

其次，則是要「落實低碳旅遊」：優化步道是落實淨零排放生活圈的第一步。結合自行車道、電動公車、軌道運輸等低碳運具接駁、低碳補給站，利用大眾運輸與步道系統，讓步道、軌道、自行車道等「道道串連」，讓觀光行為對環境的負擔降到最低。

最後要「帶動在地產值」：讓步道不只是步道，而是連結在地農特產、文創產業的「經濟動脈」。要讓登山客帶動在地經濟，爬完山，去喝杯在地好茶、咖啡、買在地農產文創商品，創造更多綠色就業機會。

