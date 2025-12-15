江啟臣爭提名選台中市長 喊話藍中央：黨內機制多費心

立法院副院長江啟臣宣布要選2026台中市長，現任市長盧秀燕以很好、恭喜、加油6個字回應。（圖／東森新聞）





立法院副院長江啟臣宣布要選2026台中市長，現任市長盧秀燕以很好、恭喜、加油6個字回應，而他的黨內初選對手楊瓊瓔僅說我們一起加油！有趣的是綠營已定於一尊的立委何欣純不只說，江啟臣的提早表態是因為有楊瓊瓔的壓力之外，另一方面也有何時請辭副院長的因素！對此，江啟臣表示現在不是談這個的時候。

民眾vs.立法院副院長江啟臣：「（市長好市長好），謝謝（市長好）。」

聽到市長兩個字，立法院副院長江啟臣轉頭露出笑容，如今中台灣選戰，因他的表態再度掀起話題，江啟臣將極力爭取接班現任中市長盧秀燕機會！

立法院副院長江啟臣：「會來爭取黨內的一個提名黨內的機制，這個就必須要請黨中央多費心了。」

江啟臣連提兩次，請黨中央多費心，但外界關注，盧秀燕有無因江啟臣的表態，也跟著表態！

台中市長盧秀燕：「很好恭喜加油（呵呵呵）。」

盧媽給6個字期許，看來也適用在先前已說要拚出線的楊瓊瓔身上，只見她一早立院備詢問廚餘養豬，戰力滿點！

立委（國）楊瓊瓔：「你剛剛講的完全錯誤，你講的，連你自己宣布的政策你通通錯誤。」

事實上，最有趣的楊瓊瓔質詢前頻頻講電話、看手機，難道是在想怎麼回應江啟臣的參選？正因他主持委員會前僅簡單回應。

記者vs.立委（國）楊瓊瓔：「我沒有一個空檔謝謝，我們一起加油謝謝。」

藍營現在準備陷入茶壺風暴，綠營已定於一尊的何欣純，此刻話中有話，談江啟臣、楊瓊瓔關係！

立委（民）何欣純：「不公開表態，可能在等徵召，他可能也感受到壓力，因為楊瓊瓔表態要參加台中市長。」

何欣純繼續出招，江啟臣副院長何時會變成江啟臣立委！

立法院副院長江啟臣vs.記者：「（辭副院長有這個時間點嗎），這個喔，提名都還沒有決定。」

立委（民）何欣純：「這應該就是，江副院長遲遲沒有表態，公開說他要選市長的一個原因。」

立法院副院長江啟臣：「這個都是以後的事情，現在也不是談這個的時候。」

立委（民）何欣純：「會不會有人公開喊話要他辭職，我想副院長這個位置滿多人有想像空間的。」

藍營陷競爭之際，綠營先看到對手關係縫隙，要抓穩機會製造嫌隙。

