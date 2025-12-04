▲力挺棒球，江啟臣牽線豐原高爾夫俱樂部，捐款經費力挺豐陽國中棒球隊。

【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】為支持基層棒球運動、協助選手無後顧之憂投入訓練與賽事，立法院副院長江啟臣今（4）日牽線社團法人臺中縣豐原高爾夫俱樂部，由理事長張炳坤率領多位理監事共同捐贈新臺幣八萬元給豐陽國中棒球隊，以實際行動力挺在地青少年運動發展。江啟臣表示，豐陽國中是一所五育並重的學校，不論棒球、籃球、滑冰、舞蹈、美術與合唱等領域，都能看到孩子為夢想努力的身影；得知棒球隊在訓練及賽事經費上存在不足後，他第一時間向豐原高爾夫俱樂部反映需求，並獲得俱樂部立即且全力支持。江啟臣強調，不是等孩子們奪牌、站上頒獎台才鼓掌，而是平常就要陪著他們一起努力。幾年前他也協助自由國小棒球隊捐贈球具與物資；在孩子打進國際賽、出國經費不足時，他也第一時間幫忙向民間募款。很多類似的故事，都只有一個初衷──作孩子們最可靠的靠山，當基層體育的即時雨。他一直相信，運動不只是一場比賽，而是從日常累積的好習慣開始。年輕選手更需要在成長階段紮根、被看見、被支持，才能被發掘、被栽培，成為國家之光。。

捐贈儀式中，與會人員注意到場邊有多顆以紅色膠帶包覆的棒球，起初感到驚訝，詢問後才得知基層球隊在訓練中對硬式球的消耗極大，一顆球若每天使用，約三個月便需更換。為延長有限球具的使用壽命，球隊會在棒球縫線脫落後以膠帶包覆繼續使用，以節省器材成本。此景象讓與會者深刻感受到基層棒球在物資上的捉襟見肘，更加凸顯此次捐助的必要性與即時性。

社團法人臺中縣豐原高爾夫俱樂部張炳坤表示，豐原球場就在豐陽國中鄰近，平常就常看到孩子們為鍛鍊體能跑上公老坪，十分敬佩孩子們的毅力。此次在江副院長牽線下參與捐助，是俱樂部善盡企業社會責任、支持在地教育的一份心意，也期盼透過跨領域合作，讓更多孩子在運動道路上獲得所需資源。社皮里長涂力旋則在過程中協助了解球隊實際需求、聯繫相關單位並協調捐贈細節，使資源得以及時到位。林純夙校長代表全校與球隊，向江副院長、豐原高爾夫俱樂部及地方各界表達最深的感謝，並肯定這筆捐助是最即時、最實用的協助。

在捐贈儀式後，江啟臣也親自下場與球員同樂，不僅登上投手丘投球，飆出多顆好球引來全場歡呼；在打擊練習中也多次紮實咬中球心，讓教練笑稱「副院長有機會來兼任客座教練」。江啟臣並逐一與球員擊掌，鼓勵他們全力以赴，現場氣氛熱絡而溫馨。

今日到場共襄盛舉貴賓包括：社團法人臺中縣豐原高爾夫俱樂部張炳坤理事長、理事楊吉村、羅滄伯、張榮財、副總邱建國，台灣新世代關懷協會江文國理事長，以及豐陽國中家長會長、顧問團團長等人。

豐陽國中棒球隊深耕基層多年，已培養多位優秀選手，並將在新學年度代表臺灣挑戰多項重大賽事，包括「2025屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽」、「2025中日會長盃國際青少棒邀請賽」及「2026臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽（115年1月1日至1月6日）」等。然而，因預算有限，球隊原本面臨無法順利出賽的壓力。本次捐款的到位，不僅補上急需的經費缺口，也讓球員們能安心備戰，持續為豐原、臺中爭取最高榮譽。