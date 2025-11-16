江啟臣率國會訪問團出訪美國及巴拉圭
〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕立法院副院長江啟臣今天(16日)率團出訪美國及巴拉圭，他在桃園機場受訪表示，國會外交是所有外交管道中，相當重要、彈性且有多元性的管道，此行除了解在美台商狀況也盼能會晤當地國會議員及政要，並前往巴拉圭視察台巴合作計畫，加強雙邊關係，藉此讓世界看見台灣，讓中華民國走出去，確保國家利益。
江啟臣上午率領朝野立委組成的國會訪問團搭機出訪美國及巴拉圭，訪團成員包括國民黨籍立委洪孟楷、黃健豪、呂玉玲、民進黨籍立委莊瑞雄、郭昱晴、民眾黨籍立委張啟楷及隨行人員共14人。他在桃園國際機場接受媒體聯訪時表示，此行會先到美國底特律參加北美洲台商總會的活動，了解台商目前在海外的狀況，同時也希望能跟當地的國會議員、政要進行會晤。
江啟臣說，針對台美關係還有整體國際情勢，尤其是台商的需要，立法院作為台商的娘家，訪團除傾聽台商的意見，最重要的是希望能促進台灣在全世界經濟上的影響力，也要特別感謝台商朋友長期在海外為自己、為台灣也為中華民國打拚。
江啟臣說，訪團後續將轉往台灣在南美洲最重要的邦交國巴拉圭，巴拉圭從1957年跟我們建交至今已經68年，是台灣在國際上非常難得跟重要的盟友以及夥伴，巴拉圭的參議院議長、眾議院議長在過去1年多已來訪台灣及立法院，立法院長韓國瑜這次指派他率領跨黨派委員回訪巴拉圭。
江啟臣表示，除了會晤巴拉圭國會領袖、政要，最重要的也將視察台巴合作計畫，不管是教育、醫療、經濟、農業等，都是雙邊關係重要的基礎，希望透過回訪讓雙邊關係更上層樓；更重要的是國會外交是所有外交管道中，相當重要、彈性且有多元性的管道，希望藉此讓世界看見台灣，讓中華民國走出去，讓國家利益得到確保。
