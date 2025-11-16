中央社

江啟臣率團出訪美國、巴拉圭 盼讓世界看見台灣 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

立法院副院長江啟臣（右4）16日率團出訪美國及巴拉圭，希望藉此讓世界看見台灣，讓中華民國走出去。

中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年11月16日

江啟臣率團出訪美國、巴拉圭 盼讓世界看見台灣 立法院副院長江啟臣（右4）16日率團出訪美國及巴 拉圭，希望藉此讓世界看見台灣，讓中華民國走出 去。 中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年11月16日
