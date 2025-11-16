江啟臣率團出訪美國、巴拉圭 盼讓世界看見台灣

（中央社記者吳睿騏桃園機場16日電）立法院副院長江啟臣今天率團出訪美國及巴拉圭，他表示，除了解台商狀況也盼會晤當地國會議員及政要，並前往巴拉圭視察合作計畫，藉此讓世界看見台灣，讓中華民國走出去。

江啟臣上午率領國民黨籍的洪孟楷、黃健豪、呂玉玲，民進黨籍的莊瑞雄、郭昱晴，以及民眾黨籍的張啟楷等立委及隨行人員共14人，搭機出訪美國及巴拉圭。

江啟臣在桃園國際機場接受媒體聯訪表示，這次的外交行程會先到美國底特律參加北美洲台商總會活動，了解台商目前在海外的狀況，同時也希望能跟當地的國會議員、政要進行會晤。

江啟臣表示，針對台美關係與整體國際情勢，尤其是台商的需要，立法院作為台商的娘家，訪團除傾聽台商意見進行交換，最重要的是希望能促進中華民國還有台灣在全世界經濟上的影響力，也要特別感謝台商朋友長期在海外為自己、為台灣也為中華民國打拚。

江啟臣說，訪團後續將轉往台灣在南美洲最重要的邦交國巴拉圭，「巴拉圭從1957年跟我們建交，至今已經68年，是我們在國際上非常難得跟重要的盟友以及夥伴」。

江啟臣表示，巴拉圭的參議院議長、眾議院議長在過去1年多已來訪過中華民國，也來到台灣，也來到立法院，因此立法院長韓國瑜這次指派他率領跨黨派委員回訪巴拉圭。

江啟臣說，除了在當地會晤國會領袖、政要，最重要的是也會視察台巴合作計畫，不管是教育、醫療、經濟、農業等，都是雙邊關係重要的基礎。

他說，希望透過回訪能讓雙邊關係更上層樓，更重要的是國會外交是所有外交管道中，相當重要、彈性且有多元性的管道，希望藉此讓世界看見台灣，讓中華民國走出去，讓國家利益得到確保。（編輯：蕭博文）1141116