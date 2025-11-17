江啟臣率團訪美 肯定台商扮演台美橋梁
（中央社記者劉冠廷台北17日電）立法院副院長江啟臣率團出訪美國及巴拉圭，在美國底特律出席北美洲台灣商會聯合總會總會長歡迎晚宴。江啟臣肯定台商扮演關鍵角色，強調北美台商是推動台美、台加外交與經貿交流最堅強的夥伴。
江啟臣率立法院跨黨派代表團前往美國及巴拉圭拓展國會外交，16日首站抵達美國舊金山轉機，晚間抵達底特律，駐芝加哥辦事處長類延峰與僑胞們熱情接機。
江啟臣與訪團出席北美洲台灣商會聯合總會總會長歡迎晚宴，現場有超過500位來自美國及加拿大僑胞，包括大會主席白越珠、底特律台灣商會長楊逸鴻等，另外僑務委員會委員長徐佳青、美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）等人也出席。
江啟臣現場逐一介紹出席的跨黨派立委，並代表立法院長韓國瑜向在北美辛勤打拚的台商致意。江啟臣高度肯定台商扮演關鍵角色，強調北美台商正是推動台美、台加外交與經貿交流最堅強的夥伴。
江啟臣說，在台商的努力下，美國今年1至5月已躍升為台灣最大貿易夥伴，雙邊貿易總額高達1660億美元。台加經貿也在「投資促進及保障協議」（FIPA）架構下蓬勃發展。此外，台美正進行對等關稅談判，期盼能順利達成有利於雙邊的成果。
江啟臣指出，除了持續增進雙邊的經貿往來與投資，期盼台美持續在安全等議題深化合作。
江啟臣強調，台商為台灣連結世界的橋梁，立法院對海外台商及僑胞的支持，有高度跨黨派共識，立法院是台商及僑胞「永遠的娘家」，將持續傾聽僑界與產業界的聲音，成為台商最堅實的後盾。（編輯：蘇龍麒、萬淑彰）1141117
其他人也在看
兩岸統一就是對日本最大的詛咒！高市早苗踩紅線介入台海 唐湘龍揭日本三個90%全在中國手裡【風向龍鳳配】｜CC字幕
日本首相高市早苗在國會一句話，徹底撕裂中日關係！她不只重申「台灣有事日本有事」，更直接表態要對台海進行軍事介入。這句話讓中國外交部副部長週末緊急召見日本駐華大使，但唐湘龍說這已經是給日本「最後下台階的機會」。為什麼時機這麼敏感？因為2025年是抗戰勝利80週年，距離12月13日南京大屠殺紀念日只剩一個月，高市早苗偏偏選在這時候踩紅線！更關鍵的是，唐湘龍揭露日本有「三個90%」的致命弱點，全都掐在中國手裡。他警告：兩岸一旦統一，對日本就是「災難級事件」，甚至預言「中美未必有一戰，但中日絕對可能再有一戰」！川普談台灣都知道要煞車，為什麼高市早苗沒煞住？日本的三個90%到底是什麼？琉球問題為何成為中國手中的王牌？中日第二次較量的動能已經啟動了嗎？想知道這場外交風暴背後的歷史真相和戰略盤算，一定要看完影片！風向龍鳳配 ・ 12 小時前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前
中國當局接力罵日本！2細節曝已做反制準備
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿，外交部及駐外使館、國防部、國台辦及官媒連日抨擊。中國《央視》旗下自媒體「玉淵譚天」分析中國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國警告自家民眾暫勿赴日 CNN：日本難以和中國經濟切割
[Newtalk新聞] 中國與日本因台灣議題再度撕裂。《有線電視新聞網》 ( CNN ) 報導，北京 15 日罕見發布旅遊警示，呼籲中國公民暫時不要前往日本，將矛頭直指日本首相高市早苗日前在國會提及「中國攻台將構成日本生存危機」的說法。此舉成為北京迄今對此事件最具實質性的報復手段。 中國外交部在聲明中指控，高市早苗近來的「赤裸挑釁性言論」，已「進一步破壞中日民間交流的氛圍，並對在日中國公民的安全造成額外風險」。聲明並強調，各駐外使領館將同步提醒民眾「近期避免赴日」。 中國外交部發言人林劍。 圖：翻攝自中國外交部 《有線電視新聞網》 ( CNN ) 指出，這場連續一週的外交衝突源於高市早苗在日本國會答詢時表示，若中國攻擊台灣，將可能構成「日本生存受到威脅的情況」，因此日本可能會採取軍事回應。此言立刻踩到北京紅線——台灣主權問題一向被中國視為不可碰觸的領域。 中國國防部 15 日另行發聲警告，日本若敢軍事介入台海，「必將遭受毀滅性打擊」。 根據日本《NHK》引用官方數據，今年 1 至 9 月間，共有約 750 萬名中國旅客赴日，仍為各國之最。旅遊警示將直接衝擊雙邊交流，也緊跟著雙方日前互相新頭殼 ・ 1 天前
中國要公民別去日本「連3天在黃海實彈射擊！」 總統府發聲了
日本首相高市早苗表態，台灣有事就是日本有事，恐將構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權。這讓中國氣炸，中國外交部要求中國人近期避免前往日本，中共還將在17日起於黃海中部進行3天的「實彈射擊」。對此，總統府發言人郭雅慧今（15）日表示，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
別學日本！中國駐韓大使籲：台灣問題勿玩火
[NOWnews今日新聞]警告韓國別學高市早苗！中國駐韓大使畫紅線：別在台灣問題玩火 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」言論，引發中國不滿，外交部、官媒連日大力抨擊。中國駐韓國大使戴兵近日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國發圖卡要日本別玩火 日網友做梗圖嗆聲
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日在國會備詢時，發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿。中國外交部在社群平台上發文，使用日文做成多張圖卡，警告日本「勿玩火自焚」。沒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
大陸勸阻赴日旅遊 上海機場赴日旅客仍多
大陸外交部近日公開提醒民眾避免赴日旅遊，中日關係因此陷入緊張狀態。儘管如此，上海機場飛往大阪的航班仍有許多旅客排隊辦理登機手續。大陸對日本的不滿已從觀光層面擴展至軍事與外交領域，包括在黃海進行實彈演習、派遣海警編隊巡航釣魚台，以及以罕見的「奉示」形式召見日本大使，顯示中日關係急速惡化至冰點。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
中國外交部被狂酸！吳釗燮模仿中共圖卡 美駐日大使喊「感謝加深日美關係」
中國外交部發言人林劍近日透過社群媒體發文，並以圖卡宣稱中國「愛好和平、重信守義」，我國安會秘書長吳釗燮16日則以「中共宣傳文本產生器」，模仿林劍的圖卡發文反酸，中國聲稱愛好和平，但卻威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，「這是赤裸裸的霸權主義」，並在署名處標註「中華人民共和國垃圾話發言人」。日本首相高市早苗日前在國會強硬表態，若台灣有事，可能構成日本的「存亡危機事......風傳媒 ・ 20 小時前
藍營嗆高市早苗「台海關日本什麼事」？賴清德公開點名：不宜負面解讀
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導日本首相高市早苗近日喊話，表示台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態，引發中日關係緊張。前總統馬英九、前國民黨席洪秀...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
「北京當局對日複合式威脅」總統府籲中國勿成為國際社會的麻煩製造者
總統府發言人郭雅慧今天（15日）表示，北京當局基於政治目的對日本進行各類型的複合式威脅，對印太區域的安全穩定構成高度威脅，期待中國善盡大國責任，立即停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
霸氣！鄭麗文連續見5大國使節 大破綠營「歐洲封殺」謠言
國民黨主席鄭麗文上任之初在《德國之聲》專訪中表示「俄羅斯總統普丁不是獨裁者」，網路上有人指她因此被歐洲各國駐台機構封殺，但鄭麗文近日接連會見美、星、日、英、德5國駐台代表，國際政治觀察家方恩格直指打破謠言。中天新聞網 ・ 16 小時前
挺日相！美駐日大使PO川普、高市登美航艦照：美日同盟維護台海和平
日本首相高市早苗的「台灣有事論」引發風暴，中國接連祭出反制措施，16號發布對日留學警示，外交部發言人毛寧呼籲日本，遵守1972年的《中日聯合聲明》，甚至有媒體重炒「琉球地位未定論」，日本派出外務省亞洲台視新聞網 ・ 3 小時前
瑞士獲美國關稅從39%降至15% 承諾對美投資2000億美元
美國與瑞士14日宣布一項貿易架構協議，內容包括華府將瑞士進口產品的關稅稅率從39%大砍至15%，以及瑞士企業承諾於2028年底前在美國投資2000億美元。白宮聲明表示，美國、瑞士和列支敦斯登的目標是在2026年第一季前完成談判，敲定這項貿易協議。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高
台股近期隨著美股劇烈震盪，股王信驊（5274）上週四拉出漲停價6335元創下新高後，隔日因大盤重挫回檔，今日隨著大盤反彈，股王以平盤價開盤後，買單急拉，氣勢如虹，一度大漲7.6%，以每股6420元再刷歷史新高，最貴的股王上漲無極限，然而逢高調節賣壓出籠，漲幅快速收斂。自由時報 ・ 1 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前