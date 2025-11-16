江啟臣率跨黨派立委訪美國、巴拉圭：深化國會外交

江啟臣率朝野立委訪問巴拉圭、美國深化國會外交。江啟臣辦公室提供



立法院副院長江啟臣今（16日）日代表院長韓國瑜，率跨黨派立委訪問團啟程前往美國及巴拉圭，推動國會外交並加強僑務交流。訪團成員涵蓋朝野三黨，包括國民黨呂玉玲、洪孟楷、黃健豪；民進黨莊瑞雄、吳沛憶、郭昱晴；以及民眾黨張啓楷，充分展現立法院在外交議題上跨黨派合作的力量。

江啟臣行前表示，此行將深化臺美與臺巴關係、強化國際支持，並回應友邦國會的正式邀請。他特別感謝巴拉圭國會參、眾議院的正式邀請，指出「巴拉圭等候我們一年，今日代表韓國瑜院長率跨黨派議員回訪，深具意義」。

江啟臣說，臺灣與巴拉圭邦誼逾68年，巴國在多邊場合長期支持臺灣，是我國南美洲最堅定盟友，此次跨黨派代表團訪問將進一步鞏固雙邊友誼，期間將與國會領袖及政要會晤，並視察雙邊在教育、醫療、農業等領域的合作成果，並提升立法院國會外交的實質效益，持續強化臺灣與理念相近國家的合作關係。

訪團另將赴美國底特律出席北美洲臺灣商會聯合總會活動，並拜會聯邦及地方政要，與臺商及產業代表交流，關注臺美合作與經貿議題。

