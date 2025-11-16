江啟臣率跨黨派訪美巴 拚國會外交「讓中華民國走出去」

立法院副院長江啟臣（中）16日率領跨黨派立委啟程前往美國與巴拉圭進行國會外交。成員包括國民黨立委洪孟楷（左三）、黃健豪（左二）、呂玉玲（右二）；民進黨立委莊瑞雄（左一）、郭昱晴（右一）；以及民眾黨立委張啟楷（右三）。江啟臣表示，此行除將出席北美洲台商總會活動、了解台商在海外發展現況外，也將拜會美國國會議員與政要，並赴巴拉圭視察多項雙邊合作計畫，盼透過實質交流「讓世界看見台灣，讓中華民國走出去」。（陳麒全攝）

江啟臣此行率隊成員包括國民黨立委洪孟楷、黃健豪、呂玉玲；民進黨立委莊瑞雄、郭昱晴；以及民眾黨立委張啟楷，共14名隨團人員一同出訪。江啟臣在桃園機場受訪時指出，訪團首站將前往美國底特律，參加北美洲台商總會年會，藉此掌握台商在地經營狀況，也期盼與美國政界加強互動。

江啟臣強調，立法院是「台商的娘家」，此行將廣泛交換意見，了解台商在國際局勢變動下的需求。他表示，台商長年在海外打拚，不僅為自身事業，也為台灣與中華民國爭取重要的國際能見度，值得肯定。

訪團隨後將轉往台灣在南美最重要邦交國之一的巴拉圭。江啟臣指出，巴拉圭自1957年與我國建交至今已逾68年，是台灣長久且堅定的盟友。巴國參眾兩院議長近年皆來訪台灣，此次則由立法院長韓國瑜指派他率跨黨派代表團回訪，以深化國會層級交流。

江啟臣表示，訪團除會晤巴拉圭國會領袖與政府高層，也將實地了解雙方在教育、醫療、經濟與農業等領域的合作成果，這些皆是台巴關係的重要基礎。他強調，國會外交具彈性且多元，是台灣重要的國際連結管道，希望能藉由此行，推升雙邊關係、擴大台灣影響力，進一步確保國家利益。

