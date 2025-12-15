江啟臣盼實現台中願景 楊瓊瓔稱合作非對抗

（中央社記者趙麗妍台中15日電）下屆台中市長選舉，國民黨籍立法院副院長江啟臣今天表示，對台中市的未來有願景與想法，希望有機會能實現，爭取黨內提名。國民黨立委楊瓊瓔稱初選是合作非對抗。

江啟臣今天出席「水湳轉運中心增設國道客運專用道地方說明會」，會前他接受媒體聯訪，關於爭取黨內提名參選台中市長，他做上述表示。

江啟臣近日掛上多面「駿馬啟新城，躍進旗艦城」看板。江啟臣說，明年是馬年，駿馬奔騰的一年希望這是新的里程碑，他對台中市的願景與期待，希望台中成為台灣的旗艦城、台灣的門面，成為亞洲新核心、世界新都心，相信這也是市民的期待。

江啟臣表示，他身為國民黨員且對台中市的未來有願景與想法，他想要實現也希望有機會能實現，會爭取黨內提名參選2026年台中市長。

媒體問，國民黨籍立委楊瓊瓔日前也宣布有意角逐，2人要透過協調或初選方式。江啟臣說，「黨內的機制，請黨中央多費心」。媒體再問，何時請辭立法院副院長，江啟臣則說，目前提名還沒決定，現在將努力爭取地方建設，還不是談辭副院長的時候。

楊瓊瓔透過文字稿回應，國民黨人才濟濟，好的人才願為國家社會以及城市來付出，樂觀其成，希望能有場君子之爭，黨內初選應被視為擴大國民黨支持基礎的機會而非對立，強調「合作而非對抗」。

民進黨選舉對策委員會10月拍板，由黨籍立委何欣純出戰2026台中市長。何欣純表示，近期將開箱台中市辦公室，市民可了解何欣純對台中市的市政願景。（編輯：張銘坤）1141215