江啟臣稱不知16日協商 楊瓊瓔：有收到告知

針對江啟臣表示自己沒有收到16日協商的正式通知，楊瓊瓔則表示，她有收到告知，這個不會函文通知的。（楊瓊瓔服務處提供)

面對黨中央16日將邀請江、楊北上協商，江啟臣今指出，沒有收到任何正式的通知。（江啟臣服務處提供）

針對台中市長提名，國民黨黨中央16日將邀立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔首次協商，江啟臣4日對外直言「自己不知道16日這件事，因為目前沒有收到任何正式通知」；楊瓊瓔則表示，她有收到告知，這個不會函文通知的。國民黨台中市黨部回應，明天進一步跟黨中央了解。

