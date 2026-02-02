江啟臣簽署藍營提名協議 楊瓊瓔籲給具體的民調執行時間
藍營台中市長提名人選遲未定，地方基層焦慮不已，立法院副院長江啟臣1日深夜公開宣布，「我同意黨中央提名協議」，「已簽署同意黨中央的協議事項」。對此，同樣有意爭取藍營提名的立委楊瓊瓔2日表示，理解中央目前所提出的方向與時程構想，期盼黨中央在整體規畫上，能給出具體的民調執行時間安排，讓大家都能掌握節奏安心整合。
楊瓊瓔說，針對台中市長提名相關的民意調查作業，自己一向尊重黨中央的規畫與權責，也理解中央目前所提出的方向與時程構想，也說明她個人的期待很單純，就是希望黨中央在整體規畫上，能夠進一步給出明確、具體的民調執行時間安排，讓所有參與的同志與基層都能清楚掌握節奏，安心面對後續的整合工作。
至於民調本身的方式與細節，楊瓊瓔表示，自己始終認為，最重要的原則就是公平、公開、公正，直言只要程序嚴謹、制度站得住腳，結果自然能夠服眾，不論最後的結果如何，她都會尊重黨的制度，唯一支持國民黨所產生的候選人，並全力投入團結與勝選的工作。
楊瓊瓔強調，她一直相信，團結不是口號，而是建立在制度信任之上，只要過程讓人安心，結果就能凝聚力量，這才是國民黨面對選戰時最重要的基礎。
