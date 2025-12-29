江啟臣籲賴清德別當柯總召：總統不該是鬥雞

▲江啟臣喊話總統賴清德，發言應該要有總統的高度，才有助凝聚國家與朝野的和諧。（圖／翻攝江啟臣臉書，2025.12.29）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前接受三立電視台《話時代人物》節目專訪，民眾黨以賴清德造謠藍白擁抱中共領導人習近平，要求限時道歉。立法院副院長江啟臣今天表示，賴清德不滿在野黨彈劾他、在野黨不滿被推動大罷免，「冤冤相報何時了」！他認為攸關國家安全、民生經濟部分，朝野不是不能談，但領袖應站在制高點、帶領全國各黨各派，而不是去當柯總召，因為立院總召站在第一線，「有時不免要當鬥雞」。

立法院副院長江啟臣今（29）日中午上網路節目《中午來開匯》接受主持人黃光芹專訪。黃光芹問及昨天播出的電視專訪，民眾黨不滿賴清德指藍白擁抱習近平，要求道歉否則提告、賴清德則不滿藍白要彈劾他，請教江啟臣看法。

江啟臣說，賴清德不滿彈劾、在野黨帶著被罷免的舊怨，「冤冤相報何時了」？各政黨有自己的政治立場與主張，本就無可避免，但身為國家領袖，應該有總統的高度，要努力讓朝野和諧、設法讓對立氣氛降低，而不是只叫五院院長自己去喝茶協調。他相信攸關國家安全、民生、經濟等議題，朝野不是不能談，也不是完全沒有妥協的空間。

他再舉賴清德願意去立法院國政報告，又認為一問一答已違反釋憲為例，指「如果不設限，高度反而更高，搞不好會讓在野黨全部都嚇到」！他認為每次選舉都有新的選民加入、台灣的民主素質不斷在提升，人民的智慧很高，一個國家元首，會「為了國家團結、社會和諧、國家安全做到什麼地步，全國人民都看在眼裡，千萬不要小看人民心中、民主的那把尺」。

江啟臣說，他可以理解賴清德必須鞏固民進黨的基本盤，但不認同現在的綠營，經常拿國家認同來做文章、動輒扣紅帽子，「不要忘了蔡英文總統曾經講過一句話，『在這1塊土地上，沒有人需要為他的認同道歉』。」

江啟臣認為，身為總統，發言還是要有總統的高度，「不要讓人家覺得好像柯總召」。他進一步解釋，總召講的話和總統講的話，本就不同層次，總召站在黨團第一線，有時候必須扮演鬥雞的角色，大家都可以理解；但總統不只要帶領自己的政黨，更要帶領全國各黨各派，為國家社會、所有人民努力打拚，因此講話要有一定的高度，才有助凝聚國家與朝野的和諧，進一步解決問題。

