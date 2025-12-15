江啟臣終於表態要選台中市長 何欣純分析「為何現在才宣布」
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導
立法院副院長江啟臣昨（14）日晚間在故鄉豐原區所舉辦的一場活動中，宣布參選台中市長，隨後也在臉書表示會陸續掛起「駿馬啟新程，躍進旗鑑城」的賀年看板，欲爭取國民黨提名，將與資深藍委楊瓊瓔正面對決。對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今（15）日分析，江啟臣遲遲未公開表態爭取提名參選台中市長，就是因為考量若公開宣布後，黨內是否會有人喊話要他辭去立法院副院長一職。
今早9時30分，何欣純在台中市大里服務處受訪，回應市長選舉的最新動態。她指出，其實江啟臣這陣子到處走動，看得出來基層大概有在揣測江副院長要選台中市長，只是他嘴巴上不說，也沒公開表態，大家會覺得到底怎麼一回事，而對於他昨天表態的動作，「我也不意外」。
何欣純說，江啟臣可能也感受到壓力，因為楊瓊瓔也表態要選台中市長，儘管這是國民黨內的家務事，但外界在揣測，江副院長之前不公開表態的原因，可能是在等徵召，但若無法如願，一旦要進入初選，她期許國民黨有公開、民主的機制來進行，包含民進黨也是對黨內這樣期許。
她不諱言，江啟臣、楊瓊瓔都是很優秀的政治人才，當然會給予祝福，也希望初選一切都能藉由民主機制，但不管如何，「我還是按照我自己的腳步與設定，走入人群與基層、傾聽民意，持續跟選民與市民來溝通，希望還有一年的時間，我相信一定可以贏得台中市長的選戰，能為大家來服務」。
至於江啟臣若獲得國民黨提名競選台中市長，是否應請辭立法院副院長，何欣純則認為，這可能是江副院長一直以來想選又不敢公開表態的其中一個因素，因為一旦進入初選，就沒有所謂副院長的超然公正性，（藍營）內部到底會不會有人公開喊話要他辭職，而副院長這個位置本身又有不少想像空間，這可能正是江副院長遲遲未表態的原因。
原文出處：快新聞／江啟臣終於表態要選台中市長 何欣純分析「為何現在才宣布」
更多民視新聞報導
陳亭妃2026選台南穩了？命理師曝1情況：機率不高
最新／江啟臣正式表態了！宣布參選台中市長 和楊瓊瓔爭取藍營提名
江啟臣終於表態選台中 何欣純:應是有人逼辭副院長
其他人也在看
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 78
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 572
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 375
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 284
便當會凌駕國會！吳宗憲警告憲政警訊：公僕敢騎在頭家之上撒野
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導針對總統賴清德日前召開「便當會」，討論已由立法院三讀通過的法案去向，國民黨立委吳宗憲今（15）日在臉書發表長文示警，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 156
談綠營2026選戰布局 鄭麗文認「1事」史無前例：我們非贏不可
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導備戰2026九合一大選，民進黨已完成台東縣、宜蘭縣、嘉義市、台中市、新北市及苗栗縣的人選提名作業。對此，國民黨主席鄭麗文今（14）日受訪時鬆口坦言，綠營這次史無前例大幅提前相關提名作業，「我們也只好奉陪，因為2026年我們非贏不可」，黨內應協調、初選的都會進行，至於無爭議的選區，也會在最適當的時間進行提名作業。民視 ・ 20 小時前 ・ 55
柯建銘神預言？他搬出老柯「4字名言」酸爆
[NOWnews今日新聞]近來立法院通過《財劃法》修正草案等法案，行政院多次表明議案窒礙難行未果，總統賴清德邀請行政、立法與考試院長進行院際國政茶敘，而立法院長韓國瑜日前已表態不會出席，今（15）日的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 19
不副署不執行 台灣人民不能沉默
賴清德對著民進黨立委公開宣示，支持行政院對立法院三讀通過法案「不副署」或「不執行」，形同將台灣數十年的憲政架構一棒摧毀，還要請君入甕讓韓國瑜一起喝茶背書，所幸韓國瑜憑理智與慘痛經驗婉拒，所謂國政茶敘還是一言堂套路，但卻凸顯台灣前所未有的憲政危機，台灣人民豈能再沉默以對。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 93
在野聯手推動反年改、賴清德組「便當會」全面迎戰...許美華指「行政權終於決定硬起來」：若不接受就提不信任投票、倒閣！
許美華表示，執政黨的態度很明確了，「行政權強硬，把球丟回去給藍白立委，如果不接受就來提不信任投票，來倒閣吧！」放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 252
財劃法擬不副署恐引憲政風暴 藍營強烈反對
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。依法定程序，已修正通過的《財政收支劃分法》（財劃法）將於15日公布，現傳將成行政院長卓榮泰為首個不副署的案例，在野黨已提出強烈批評，質疑賴清德總統此舉將使獨裁成為事實。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 108
批民進黨「邊喊沒錢邊買軍購」！館長嗆有種倒閣：讓更大的民意再投票一次
行政院長卓榮泰提出《財劃法》覆議案遭立法院否決後強硬反擊，總統賴清德更於昨（12）日便當會後定調，將透過「不副署」、「副署後不執行」的方式對藍白進行反制；親中網紅館長（陳之漢）在直播中再度砲轟民進黨「完全沒有得到教訓」。館長12日在直播中數度開罵，譴責民進黨、賴清德政府聯手美國「想方設法掏空台灣」，館長認為，賴政府聲稱中國2027將犯台的言論已被過度渲染，加......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 327
2026年全球七大須關注衝突！台海列第一 經濟學人：中國恐封鎖台灣
人類不只離「世界和平」越來越遙遠，還越來越深陷血腥的戰火之中！英國《經濟學人》專文分析，過去十年全球武裝衝突激增，不少衝突造成格外慘重的死傷，也有一些是潛在的火藥庫，一旦點燃引爆，恐怕足以顛覆區域乃至世界的局勢。隨著2025年邁入尾聲，文章盤點了七大世界衝突熱點，台海位列第一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
深夜突發文 卓揆：阻止任何違憲越雷池一步
[NOWnews今日新聞]藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，對此行政院明日研擬不副署或不執行，引發在野群起砲轟獨裁專制，行政院長卓榮泰明日將赴總統府出席國政茶敘，今（14）日晚間突發文表示，自己必竭盡全...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 91
王鴻薇曬「憲法危機」圖卡批賴清德獨裁 網回嗆：趕快提倒閣
國民黨靠著立委人數優勢日前三讀通過反年改修法，總統賴清德12日po文強調「年改絕對不能、也不該走回頭路」，相關消息曝光引發外界熱議。王鴻薇昨（13）日po文，曬出一張「憲法危機」圖卡，不滿指行政院針對立法院三讀通過的法案，總統公布後，行政院「不副署」或「不執行」都被民進黨內認定為沒有違憲，「顯然，民進黨上下，已經準備好跨過民主政治的底線」，該篇po文曝光後，反而引起許多網友留言回嗆「趕快提起倒閣」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 95
王崑義/賴清德要把中華民國變「中華帝國」？
2020年底《亞洲週刊》封面曾把蔡英文穿上龍袍，並以〈台灣民選獨裁幕後綠營新威權主義現象〉做為封面故事，這個比喻相較於賴清德上台以後，顯然是小巫見大巫，以目前的體制運作來看，賴清德總統更像是一個皇帝，而閣揆卓榮泰也像是一個宰相，兩人聯手亂政，已經把中華民國快要變成「中華帝國」了。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 26
民進黨彰化縣長提名今民調開跑 4強陸空戰拚出線
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導 距離2026九合一大選不足一年，民進黨彰化縣長選舉有4人表態參選，黨中央定調「類初選」提名，以國民黨籍立委謝衣鳯為假想敵做對比民調，今（15）日起至18日間擇一日，進行民調，預定月底前決定提名人選；國民黨則啟動協調，預估春節前底定；民眾黨仍在評估人選。 民進黨參選人有「正國會」立委黃秀芳、「新潮流」立委陳素月，及現任...匯流新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
府院擬「不副署」財劃法 羅智強轟：賴清德恐成台灣尹錫悅
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」，藉此對抗立法院，引發在野黨反彈。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強砲轟，倘若總統賴清德和行政院長卓榮泰一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手，賴清德恐將成為「台灣的尹錫悅」。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 14
助理費除罪化放給它燒！媒體人批陳玉珍一意孤行：國民黨覺得自己票很多嗎
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導國民黨立委陳玉珍日前提案將立委助理費除罪化，引發各界討論，媒體人謝曜州表示，陳玉珍在特殊選區，因此只要自覺有理就一...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
批賴政府曲解總統權力！蔡正元列3道程序開罵：只有人民想不到、沒有綠營做不到
為反制藍白當家的立法院推行的《財劃法》等法案，身兼民進黨主席的總統賴清德於12日在與自家立委便當會期間，定調將透過「不副署」、「副署後不執行」的方式硬槓國會，重申相關決議均不違憲；國民黨前立委蔡正元痛批，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。蔡正元透過臉書解釋，所謂民主國家的憲法規定，無論是法律的制定，還是預算的通過，都要經過3道程序；即「民選國會開會、......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 14
傳民進黨也推倒閣 黃國昌：卓榮泰不守法倒閣就會下台？
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導府院傳出擬以「不副署」、「不執行」方式，回應立法院已三讀通過的《財政收支劃分法》修正案及停砍年金相關法案，導致憲政...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7