即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

立法院副院長江啟臣昨（14）日晚間在故鄉豐原區所舉辦的一場活動中，宣布參選台中市長，隨後也在臉書表示會陸續掛起「駿馬啟新程，躍進旗鑑城」的賀年看板，欲爭取國民黨提名，將與資深藍委楊瓊瓔正面對決。對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今（15）日分析，江啟臣遲遲未公開表態爭取提名參選台中市長，就是因為考量若公開宣布後，黨內是否會有人喊話要他辭去立法院副院長一職。





今早9時30分，何欣純在台中市大里服務處受訪，回應市長選舉的最新動態。她指出，其實江啟臣這陣子到處走動，看得出來基層大概有在揣測江副院長要選台中市長，只是他嘴巴上不說，也沒公開表態，大家會覺得到底怎麼一回事，而對於他昨天表態的動作，「我也不意外」。

廣告 廣告

何欣純說，江啟臣可能也感受到壓力，因為楊瓊瓔也表態要選台中市長，儘管這是國民黨內的家務事，但外界在揣測，江副院長之前不公開表態的原因，可能是在等徵召，但若無法如願，一旦要進入初選，她期許國民黨有公開、民主的機制來進行，包含民進黨也是對黨內這樣期許。

她不諱言，江啟臣、楊瓊瓔都是很優秀的政治人才，當然會給予祝福，也希望初選一切都能藉由民主機制，但不管如何，「我還是按照我自己的腳步與設定，走入人群與基層、傾聽民意，持續跟選民與市民來溝通，希望還有一年的時間，我相信一定可以贏得台中市長的選戰，能為大家來服務」。

至於江啟臣若獲得國民黨提名競選台中市長，是否應請辭立法院副院長，何欣純則認為，這可能是江副院長一直以來想選又不敢公開表態的其中一個因素，因為一旦進入初選，就沒有所謂副院長的超然公正性，（藍營）內部到底會不會有人公開喊話要他辭職，而副院長這個位置本身又有不少想像空間，這可能正是江副院長遲遲未表態的原因。





原文出處：快新聞／江啟臣終於表態要選台中市長 何欣純分析「為何現在才宣布」

更多民視新聞報導

陳亭妃2026選台南穩了？命理師曝1情況：機率不高

最新／江啟臣正式表態了！宣布參選台中市長 和楊瓊瓔爭取藍營提名

江啟臣終於表態選台中 何欣純:應是有人逼辭副院長

