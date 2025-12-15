江啟臣終於表態選台中 何欣純:應是有人逼辭副院長

中部中心報導

立法院副院長、國民黨立委江啟臣，14日表態爭取國民黨內提名，參選台中市長！今天（15日）江啟臣強調，自己準備好了！江啟臣的表態，比同黨立委楊瓊瓔，晚了兩個多星期，至於已經獲得民進黨提名的立委何欣純表示，應該是國民黨內，有人逼辭副院長，江啟臣才會拖到這麼晚才宣布！

迎接的里長們，高喊市長好，江啟臣逐一握手，他笑瞇了眼睛，繼14日晚間，江啟臣在豐原的活動，表態爭取國民黨內提名，參選台中市長，江啟臣15日出席市區交通問題的地方說明會，重申自己的意願！

楊瓊瓔宣布參選後...江啟臣終於表態 何欣純「這樣說」

楊瓊瓔喊一起加油

面對江啟臣的表態，已宣布參選的國民黨立委楊瓊瓔，先以聲明稿回應，初選是對制度的尊重，這是合作，而非對抗，初選結果，如果是自己贏，一定會立即邀請江啟臣副院長，來加入競選團隊！

而藍營大母雞台中市長盧秀燕，15日以6個字，回應江啟臣參選！

楊瓊瓔宣布參選後...江啟臣終於表態 何欣純「這樣說」

何欣純猜江啟臣被逼辭副院長。江啟臣爭提名，已經比楊瓊瓔，晚了兩個多星期，千呼萬喚始出來，是要營造眾星拱月的氣場嗎？已經獲得民進黨內提名的立委何欣純觀察，應該是國民黨內有人以"一參加初選就辭副院長"相逼，江啟臣才會拖了這麼久！何欣純猜測，江啟臣原本想等國民黨徵召，但是，遲遲等不到主席鄭麗文關愛的眼神，江啟臣只好說自行表態。相較於國民黨還沒有決定人選，何欣純早就跑很遠，既鞏固屯區支持，也擴大到原市區經營。





