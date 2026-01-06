江啟臣考察雲林堆肥廠找解方

116年起全面禁止使用廚餘養豬，過去長期仰賴養豬去化的廚餘，現已面臨去化轉型挑戰，各縣市廚餘處理量能與配套措施，成為近期關注焦點。立法院副院長江啟臣五日在立委張嘉郡陪同下（見圖），前往雲林縣南亞塑膠廚餘資源化廠考察，實地了解廚餘堆肥製程與循環經濟模式，為臺中未來廚餘去化尋找方向，盼打造臺中「永續旗艦城」。

江啟臣副院長指出，臺中市包含家戶、社區及餐飲事業廚餘，目前每日廚餘產生量約280公噸。市府提出「安心無餘計畫」，透過高效堆肥設施、黑水虻處理及擴增外埔厭氧發電等方式，規劃每日可去化約266公噸，朝向在116年底前達成階段性平衡。然而，隨著臺中人口持續成長、廚餘量增加，仍須思考更具韌性的中長期方案。

廣告 廣告

江啟臣表示，此行參訪南亞廚餘堆肥廠，其現行每日處理量約50至55公噸，最大量能可達每日60噸，去化量相當可觀，由雲林縣政府、台塑集團合作的PPP方案（公私協力夥伴關係），是全國少數具規模、成熟技術的廚餘去化示範場域。

江啟臣提到，臺中市早在過去即有將廚餘轉化為有機資材的經驗，無論是早年社區「就是肥」計劃，或近年外埔綠能園區以沼渣製肥，均顯示臺中具備推動廚餘循環再利用的基礎。未來可在既有量能上，進一步朝「循環經濟2.0」升級，將「淨零碳排」納入整體規劃，並結合校園食農教育，打造從源頭減量到末端再利用的完整閉環。