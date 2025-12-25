江啟臣耶誕節禮物 感謝胡志強全力支持
〔記者張軒哲／台中報導〕藍營下屆台中市長熱門人選立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔皆已表態，近日臉書較勁意味濃厚；江啟臣昨日拜會前台中市長胡志強，胡志強說，「他要兌現八年來的一個承諾—就是全力支持江啟臣。」
江啟臣昨夜在臉書指出，「耶誕節特地來向前台中市長胡志強祝賀耶誕快樂，同時邀約下一次的『江胡』美食，沒想到他當場送我一份特別又溫暖的耶誕禮物。胡市長微笑著說，他要兌現八年來的一個承諾—就是全力支持江啟臣。那一刻，心裡湧上的不是驚喜，而是滿滿的感謝。更讓人感動的是，邊說邊聊同時胡市長還親自撥了好幾通電話給他的老朋友們，一通又一通，只為替我多說一句拜託、多添一份力量。那不是形式，而是真心！」
江啟臣強調，在這個充滿祝福的季節裡，這份支持顯得格外溫暖。會把這份情誼放在心上，帶著感謝，穩穩地走好接下來的每一步。
