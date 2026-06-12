江啟臣聲量、好感度雙領先何欣純 台中市長最新網路聲量曝光

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台灣議題研究中心統計資料（圖／台灣議題研究中心網站）

115年九合一選舉逐漸升溫，台中市長選戰成為藍綠布局的重要戰場。根據TPOC台灣議題研究中心網路輿情分析顯示，前國民黨主席、台中市長參選人江啟臣近三個月的網路聲量與好感度均領先民進黨台中市長參選人何欣純，展現藍營在台中市長選戰中的優勢。

數據顯示，江啟臣整體網路聲量占比達59.16%，高於何欣純的40.84%，江聲量高峰出現在3月31日國民黨完成市長提名後，單日聲量達16,736則，分析指出，隨著藍營完成黨內整合並提名江啟臣參選台中市長，其在網路上的討論熱度明顯攀升。

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相較之下，何欣純的網路聲量高峰同樣落在3月31日，與前總統蔡英文及立委蔡其昌同框，進行地方行程所引發的討論，但整體延續性及全國關注程度相對有限。

台灣議題研究中心指出，江在網路聲量或輿情好感度上都占有優勢，但隨著選戰逐漸白熱化，雙方仍須透過政策論述、地方組織及網路社群經營爭取選民支持，尤其民進黨如何突破既有支持圈層、提升網路好感度，將成為台中市長選戰的重要觀察指標。

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