江啟臣若角逐中市長 何欣純：市民還吃地方派系這一套嗎？

民進黨台中市長參選人何欣純26日接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，談及台中政治結構，何欣純不諱言立委江啟臣是「紅派少主」，但她強調，台中是邁向人口第二大國際城市，江若角逐台中市長，市民還吃地方派系這一套嗎？

何欣純將代表民進黨競選下屆台中市長，立法院副院長江啟臣是國民黨內呼聲最高的人選，何欣純今受訪時除了端出牛肉外，也談及台中政治結構以及聚焦藍白合議題。

台中向來有地方派系結構，何欣純直言，地方派系太強是江啟臣給地方的印象，過去多次選舉也確實靠派系，前台中縣長、前總統府秘書長廖了以在地方上與江連結非常深，地方普遍視江啟臣為「紅派少主」。

但何欣純認為，台中是邁向人口第二大的國際城市，未來江啟臣若角逐台中市長，市民還會吃地方派系這一套嗎？針對藍白合議題，何欣純點出，地方選舉不只市長還有市議員，藍白合還必須要談，包括國民黨市議員提名席次，要不要跟白的談？要不要讓給白？目前多區已競爭激烈，藍白合不是一句口號而已。

至於大罷免大失敗後，是否擔憂影響自己選情？何欣純表示，正面看待大罷免結果，選舉有輸有贏，一切都是民主的過程，台中市民不喜歡意識形態、要務實，盼市民未來與她共同在台灣民主道路上實踐民主，成就大台中。

